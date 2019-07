“Meravigliosa!”. Décoletté hot e costume bollente, Beatrice Valli è super

Vi diamo subito qualche numero per capire la grandezza di Beatrice Valli su Instagram. 2 milioni e 100 mila, come i suoi followers sul social più famoso del mondo. 24, come gli anni della giovanissima showgirl. 30 mila, il numero di mi piace che ha fatto registrare (e che ha già superato) la sua ultima foto pubblicata. Questo è tanto altro è la modella e influencer che da Uomini e Donne ha iniziato a scalare il successo, sia personale che professionale.

Perché se il lavoro online e nel mondo reale va alla grande, la vita sentimentale pure va a gonfie vele. È proprio nel programma di Canale 5 che il suo cammino si è incrociato con quello dell’amore della vita. Stiamo parlando di Marco Fantini, l’uomo che è riuscito a legarla a sé. E tra foto di baci, di abbracci e di tatuaggi fatti insieme, Beatrice Valli continua a strabiliare i fan con un fisico da favola e costumi sconvolgenti. Continua a leggere dopo la foto.









“È stato difficile convincere Marco in qualcosa che per lui era impossibile ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di più. Poco più di 5 anni fa ci siamo scelti, abbiamo creato una famiglia bellissima e piena di amore, amiamo la vita più di qualsiasi altra cosa ma soprattutto ci siamo fatti una promessa.” Così ha scritto Beatrice Valli in un lungo post proprio su Instagram, sotto una foto che la raffigura abbracciata alla sua metà. E le parole che usa sono assolutamente da donna innamorata, se ci fossero dubbi. Continua a leggere dopo la foto.





“Non come quando mi chiederà di sposarlo – prosegue l’ex corteggiatrice – però la nostra promessa vale più di qualsiasi altro gesto. La nostra vita insieme ci deve portare felicità e fortuna in tutto quello che facciamo e faremo. Ti amo.” E la promessa non è il matrimonio, le nozze o chissà cos’altro. Il patto è un significativo tatuaggio, proprio come fanno tutte le coppie strainnamorate: un quadrifoglio, simbolo di fortuna e buona sorte. Continua a leggere dopo la foto.





E la coppia è affiatatissima anche nel gioco di commenti e post. Se Beatrice Valli pubblica una foto “con la testa in Messico”, il bel Marco commenta: “Quel costume l’ho scelto io!”. Il commento più atteso, tra centinaia tutti dello stesso tenore: «Costume bellissimo, tu di più!», «Ovunque vai lasci tracce di bellezza indelebili!», «Bella non solo fuori!», «Eleganza senza tempo!», «Meravigliosa!».

Doppio incidente al rally: auto finisce fuori strada e travolge il pubblico