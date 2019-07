Stefania Orlando ha da poco coronato il sogno d’amore con Simone Gianlorenzi. La showgirl 52enne e suo fidanzato storico, chitarrista di 43 anni, si sono sposati di recente sul litorale romano con una cerimonia da sogno e tanti amici vip. Tutti rigorosamente in bianco perché così volevano gli sposi e con hashtag d’ordinanza da allegare agli scatti social (che sono stati tantissimi): #stefyesimoforever.

Tra i presenti al matrimonio, che si è tenuto sulla spiaggia di Maccarese il primo luglio scorso, le amiche (e colleghe) di sempre: Rita Dalla Chiesa, Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo e Matilde Brandi. In un’intervista al Messaggero la conduttrice e soubrette aveva rivelato che la proposta di convolare a nozze era giunta inaspettatamente dal suo Simone, compagno di vita da ben undici anni. (Continua dopo la foto)









“‘Perché non ci sposiamo? Altrimenti un giorno magari torno e non ti trovo’. Lo ha detto tra il serio e il faceto – ha raccontato Stefania Orlando al quotidiano romano – Ma io l’ho preso seriamente […] non ho mai pensato di risposarmi, non era un mio desiderio profondo, però quando me l’ha chiesto ho detto subito di sì”. E così da meno di un mese sono diventati marito e moglie. (Continua dopo la foto)





Alle nozze, però, l’ex marito di Stefania, l’attore e comico Andrea Roncato, non c’era: “Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici. Poi, da quando nella sua vita è arrivata Nicole (Nicole Moscariello, la seconda moglie di Roncato, ndr), mi ha allontanata”, spiegava Stefania a Caterina Balivo durante un’ospitata nel salotto tv di Vieni da me. Al suo matrimonio Stefania era bellissima e raggiante, ma nelle ultime foto social si mostra ai fan in una versione decisamente piccante. (Continua dopo foto e post)







Fisico da eterna ragazzina, Stefania Orlando si mostra su Instagram di spalle, con gli occhiali da sole e un bikini scuro che sotto lascia poco all’immaginazione. “Se qualcuno ti parla alle spalle significa che il suo posto è molto indietro rispetto a te!”, scrive lei sotto allo scatto in bianco e nero. Chissà con chi ce l’ha, ma di sicuro prima di pensarci su i suoi follower si sono concentrati sul suo lato B. Ovazione, anche da parte di tante donne: “Sei spettacolare”, “Meravigliosa creatura”, “Una dea”. E lei ringrazia tutti, uno per uno.

