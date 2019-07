La fine dell’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continua a riempire le pagine del gossip. Dai diretti interessati solo silenzio dopo la nota congiunta per ufficializzare la rottura e l’intervento del cantante per spegnere le accuse e le critiche alla mamma dei suoi figli, ma ora sono intervenute, anche se in modi diversi, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. La prima ha ‘defollowato’ la Pellegrinelli.

Un gesto “clamoroso”, il suo, che però non è stato seguito da Eros né da Aurora, che non hanno smesso di seguire la modella. La seconda ha invece chiarito a Oggi che l’affetto per Marica non è da mettere nemmeno in discussione: “Marica è la madre dei miei fratelli – ha detto la figlia di Eros e Michelle alla rivista – è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”. (Continua dopo la foto)









Parole molto dolci che sicuramente Marica Pellegrinelli avrà apprezzato in questi giorni difficilissimi che sono seguiti alla separazione consensuale dall’ex marito. Arriva da Instagram l’ultimo aggiornamento della modella, che sembra essersi lasciata alle spalle la bufera che l’ha travolta. Marica si gode un po’ di relax regalandosi una bella giornata di mare. Eccola, bellissima e in gran forma in costume, mentre fa una passeggiata sul bagnasciuga. (Continua dopo la foto)





Dalla foto postata sul suo profilo Instagram sembra proprio che la Pellegrinelli stia cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita ritagliandosi un po’ di spazio per se stessa. Come una rinascita dopo la rottura e, soprattutto, il post rottura che l’ha fatta finire nel tritacarne tra insulti, cattiverie, dicerie e accuse pesantissime da parte dei fan di Eros Ramazzotti e non solo. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Chi lo dice sa di esserlo 🌞 Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 26 Lug 2019 alle ore 5:46 PDT



Da quel che mostra la sua ultima foto social (che per la cronaca ha collezionato quasi 9mila cuoricini in poche ore) Marica in bikini è in forma strepitosa. Sembra sorpresa dallo scatto e pare volersi riparare dalla foto, ma poi decide di condividerla con i follower con questa didascalia: “Chi lo dice sa di esserlo”. Pioggia di like e anche di complimenti per il suo bikini da urlo.

