“Meglio della mamma!”. Mercedesz Henger esagerata: curve che ‘esplodono’

Tale madre e tale figlia verrebbe da dire guardando le foto di Mercedesz Henger. La bella, anzi bellissima figlia di Eva è tornata a deliziare i fan che la seguono su Instagram con delle foto che definire hot, forse, è riduttivo. Una bellezza incredibile, con quei lineamenti e quelle curve che fanno impazzire la popolazione maschile. E ogni giorno tuffarsi sul suo profilo è veramente un divertimento e un piacere per gli occhi.

Tra pose hot e scatti sensuali, la bella Mercedesz prova a dimenticare la rottura appena consumata con il suo ex, Lucas Peracchi. E i due non smettono di mandarsi frecciatine sui social, soprattutto il giovane che dall’inizio della separazione ha iniziato a pubblicare stories e post dai toni drammatici e tristi: “Io avevo voglia di stare da solo perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose”, ha scritto citando addirittura Pier Paolo Pasolini. Continua a leggere dopo la foto.









Un animo poetico quello di Lucas Peracchi, che ha spiegato come il motivo principe della loro rottura fosse stata la convivenza: ““Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”. Alla fine però non è andata e non è neanche bastata la bellezza di Mercedesz Henger per farlo tornare sui suoi passi. Continua a leggere dopo la foto.





Lei intanto ha mantenuto un certo riserbo sui social, ma Lucas ha continuato a pubblicare: “Tutti siamo cattivi in una storia raccontata male” ha scritto in una storia, per poi tornare a rincarare la dose su Mercedesz Henger, mandando una frecciatina anche al mondo dello spettacolo e di Uomini e Donne: “Attenzione ragazzi. Sono tutti così. Il 95% ti dicono ti voglio bene, passano 5 minuti e ti mandano affanc….lo e spariscono”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma per essere felice. Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi) in data: 25 Lug 2019 alle ore 4:00 PDT

Per la bella Mercedesz Henger, invece, bocca cucita. Con solo qualche didascalia a parlare per lei: “Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice”. E tra i commenti non c’è traccia di Lucas. Solo tantissimi fan estasiati: “Sei stupenda!”.

