Sirenetta (esplosiva) in spiaggia: Emanuela Folliero, curve da far girare la testa

Forse la palma di conduttrice over 50 più sexy del mondo deve essere data di diritto a Emanuela Folliero. L’ex annunciatrice di Rete 4, infatti, sta deliziando i suoi followers su Instagram pubblicando delle foto in cui il fisico, e le curve, sembrano quelle di una ventenne. Mentre si gode le sue vacanze, la notiamo in splendida forma, non solo perché il suo corpo appare veramente tonico, allenato, in salute, ma soprattutto per il viso.

Il volto della Folliero, infatti, è sempre solcato da un bellissimo sorriso, il che ci fa pensare che questo sia un momento particolarmente felice della sua vita. Perché, lo abbiamo detto tante volte, quando la nostra anima è felice, il nostro cuore rilassato e la nostra testa libera da pensieri, ecco che anche il nostro corpo dà la stessa impressione. A giudicare dalla sensualità che offre Emanuela, verrebbe proprio da dire che è super contenta in questo periodo.









Milanese doc, classe 1965, Emanuela Folliero è stata il volto ufficiale di Rete 4 per vent'otto anni, quando annunciava il suo palinsesto. L'abbiamo vista però anche come protagonista di alcune serie tv: Cos fan tutte, Ris – Delitti Imperfetti e Licia Dolce Licia. È stata fidanzata per tantissimo tempo con Stefano D'Orazio, batterista della band dei Pooh e dopo una relazione con Alessandro Salem, nel 2007 si è sposata con Enrico Mellano, per poi separarsi nel 2009. È dopo nove anni che sposa il suo attuale marito, Pino Oriccio.





Uomo fortunato, ci verrebbe da dire, visto il pezzo di donna che ha al suo fianco. Le ultime foto pubblicate su Instagram la vedono in bikini e costumi a dir poco esplosivi, visto che il suo abbondante décolleté sembra veramente straripare, esondare come un fiume che non è più retto dai suoi argini. Siamo troppo poetici? Niente affatto, guadate le foto di Emanuela Folliero e giudicate voi stessi. È bellissima anche quando indossa abiti lunghi.





E dello stesso, nostro, parere sono tantissimi fan, che commentano: “Emanuela zittisce le ventenni”, e ancora: “Sei sempre bellissima”, “Da ragazzo non andavo a letto senza la buonanotte della Folliero che diventa sempre più bella”. Altro, insomma, che favole della buonanotte.

