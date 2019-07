“Irraggiungibile”. Alba Parietti, 58 anni, in costume “stende” tutti

Solo qualche giorno fa rimbalzava su tutti i siti e giornali la foto del giovane e sexy vicino di casa di Alba Parietti. Curioso, sì, ma è partito tutto da uno scatto social, ovviamente realizzato da Alba, che è subito diventato virale. “Per la serie “l’uomo non è di legno”… E la donna neppure… Ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così? Non è legale… La trovo una vera cattiveria”, ha commentato lei sotto alla foto rubata del ragazzo.

"Secondo me – continua Alba nel post che mostra il vicino – davvero si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini da 30 anni). Cara amica, o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza… O faccio un esposto… In ogni caso mi sono davvero 'rifatta' (così siete contenti) gli occhi".









Il ragazzo è infatti figlio di Alda Bosetti, amica intima di Alba. E tra i commenti delle fan impazzite, ecco che spunta fuori anche quello del diretto interessato. Si chiama Matteo, e scrive: "Dai Alba… Sono timido". In ogni caso la sua foto ha fatto davvero il giro della rete. E la Parietti, sentita da AdnKronos, ha confessato di aver ricevuto "un sacco di telefonate e di messaggi" e di essere "incredula".





"Io e Alda Bosetti siamo vicine di casa da 30 anni, io questo ragazzo l'ho visto crescere, avrà una quarantina di anni. È come se fosse mio figlio!", ha specificato ad AdnKronos. Ma ora, dopo il sexy e giovanissimo vicino, è proprio lei a infiammare la rete. Con uno scatto in costume, al mare che no, non poteva certo passare inosservato. La Parietti è a Capalbio e si mostra a piedi nudi, con le gambe 'chilometriche' in primo piano, gli occhiali scuri e con un costume intero nero.







Il costume sarà pure intero ma di certo non nasconde il fisico perfetto di Alba, 58 anni compiuti il 2 luglio scorso. La scollatura vertiginosa e la sgambatura del costume mettono infatti in evidenza curve e lato B. Alba ha “un corpo perfetto”, dicono giustamente i suoi fan. “Complimenti hai un fisico stupendo”, “Irraggiungibile”, fanno notare tanti. E anche le donne apprezzano: “Vabbè… icona dei cinquantenni … meravigliosa”, “Ma come fai ad essere sempre in formissima……fai invidia alle ventenni”. Like e commenti a pioggia.

