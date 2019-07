Selvaggia e sensuale, Antonella Mosetti stende tutti: il lato b è da favola

Saranno passati anche molti anni, ma Antonella Mosetti resta comunque uno schianto. Anzi, per alcuni è il lato b più bello dell’intera rete. Come state dicendo? Non avete idea di chi stiamo parlando? Vi rinfreschiamo un po’ le idee: stiamo parlando di una showgirl italiana, a voler essere precisi di Roma, dove è nata nel 1975. I suoi esordi sono stati nel famosissimo programma Non è la Rai, andato in onda sull’emittente di stato nei primi anni 90.

È qui che Antonella ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo, prima di diventare attrice, ballerina, modella e anche conduttrice televisiva. Ultimamente l'abbiamo vista come giurata del programma di Canale 5 All Together Now, ma nel corso degli anni è stata concorrente al Grande Fratello Vip e opinionista di Mattino Cinque, Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Insomma stiamo parlando di un volto famosissimo. Ma anche il fisico non è da meno.









Antonella Mosetti ha addirittura lavorato nel cinema, con un regista di spessore come Carlo Verdone, che l'ha voluta come comparsa nel suo C'era un cinese in coma. Poi qualche piccola parte in Un Vampiro a Miami e Le donne non voglio più, per poi lavorare in tantissimi gruppi di ballo, sia in Rai che in Mediaset, collaborando con Ilaria Galassi, Riccardo Rossi, Raffaella Carrà e Paolo Bonolis. E ora dopo gli anni della tv è sbarcata anche lei sui social, dove delizia i fan con foto assolutamente roventi a guardare le sue forme e le sue curve da ventenne.





Ma Antonella Mosetti non è solo bella, è anche molto decisa e sicura di sé: "Io lavoro da 20 anni in tv, sono una fautrice dei talenti e delle belle ragazze. Chiesi a Mediaset lo scorso anno e mi dissero che ero ancora troppo giovane e bella: 'Sarebbe uno spreco. Magari lo valutiamo più avanti'. Per me sarebbe molto più stimolante e appagante di apparire per forza e fare la scalda sedia e le ospitate nei programmi. Non me ne frega niente, quello non è un lavoro, io voglio fare altro nella vita".





Mentre l’esperienza al GF Vip è stata fatta per la figlia: “voleva fare un’esperienza diversa, voleva mettersi alla prova, voleva far vedere che siamo una mamma e una figlia normalissime”. Non proprio però, visto il fisico da urlo che ha Antonella Mosetti.

