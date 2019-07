“Illegale!”. Alessandra Ambrosio, il costume è hot. E la foto ‘in libertà’ con le amiche scatena i fan

Non fatevi ingannare dal nome: Alessandra Ambrosio con l’Italia ha a che fare, ovviamente, ma è brasiliana. Stiamo parlando di una delle super modelle più famose e ambite a livello globale, tanto da essere stata per tredici anni, precisamente dal 2004 al 2017, testimonial dei famosi Angeli di Victoria’s Secret. Bellissima, seducente, con un corpo che fa impazzire, la vediamo sfilare in mezza Europa e soprattutto inondare Instagram di foto allucinanti.

Perché tra costumi, bikini, vestitini mini, allenamenti in palestra con pantacollant attillatissimi, restare calmi è veramente difficili. E con noi anche gli oltre dieci milioni di followers che ha su Instagram: altro che influencer o presunte tali dei miei stivali, con Alessandra Ambrosio non si scherza. I suoi numeri sono infatti da capogiro come da capogiro sono le sue forme, le sue curve e quel fascino che è tutto di impronta sudamericana. Continua a leggere dopo la foto.









Brasiliana, sì, ma come vi dicevamo con un pezzetto d’Italia nel cuore e soprattutto nel sangue: il nonno paterno è infatti originario di Padova mentre la madre è di origini polacche. E metti si gode la sua estate, ecco che Alessandra Ambrosio strizza l’occhio al paese dei suoi antenati: “Come dite voi italiani, per sempre in vacanza. Guardo il lato positivo delle cose: lavoro ma cerco sempre un po’ di divertimento in quel che faccio, senza forzare le cose. Sento tanti che si lamentano perché devono viaggiare. Per me 10 ore di volo sono un’occasione per leggere, ascoltare musica, guardare film”. Continua a leggere dopo la foto.





Volto e corpo di numerosi brand di moda, Alessandra Ambrosio si trova attualmente a Mykonos, dove tra amiche e modelle sfoggia una serie impressionante di Lati B. Il segreto? Lo svela lei stessa: “Mangio molti vegetali verdi e pesce grigliato. Se vengo in Italia mi concedo anche la pasta, non tutti i giorni. L’arte della mia vita sempre in viaggio è fatta di pulizia, esfoliante, tonico e maschere che compro nei duty free. E ginnastica quattro volte la settimana, scegliendo tra pilates, spinning, yoga che allunga il corpo, samba e capoeira”. Continua a leggere dopo la foto.





E a giudicare dai commenti, pare proprio aver fatto centro: “Quanta bellezza”, Questa terrazza ha l’aria simpatica, no?”, “Dannazione, è così hot”, “Se non è il paradiso, cos’è?”, “Ragazze, arrivo subito, il paradiso esiste”. Alessandra Ambrosio è veramente un pezzo più unico che raro!

