“Da sogno!”. Elisabetta Canalis strega tutti: abito mini e sensualità 10 e lode

Nel momento in cui scriviamo la foto di Elisabetta Canalis ha già superato quota 50 mila mi piace sul suo profilo Instagram. Non avevamo dubbi, certo, sul numero fantasmagorico dei suoi fans, ma così si toccano veramente vette altissime. E così la bella showgirl decide di andarci pesante e pubblica ogni giorni foto che sono da panico: in costumi o in abito lungo, con una canottiera o vestita da sera, al mare, in casa, sul prato della sua villa.

Elisabetta Canalis, insomma, è bella in tutte le salse. E basta un particolare sexy per gettare nel panico tutti i suoi fans. Anche quelli più insospettabili, quelli più famosi, quelli più in vista. Nell’ultima foto, ad esempio, c’è anche un commento di Paola Barale ma negli scorsi giorni vi avevamo raccontato anche di un tentativo di approccio da parte di un cantante molto famoso: niente meno che Gianni Morandi. E subito è scattata l’ironia social. Continua a leggere dopo la foto.









La foto che aveva catturato l’attenzione del Capitano Coraggioso era quella che rappresentava Elisabetta Canalis in bikini, ma non al mare, bensì immersa nel verde della Toscana. Vacanze tutte italiane per lei, anche se ora vive in America con il suo bel Brian, “un uomo solido – dice lei – Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”. Sì, tutto bello, ma Elisabetta è decisa: la vecchiaia, la sua vecchiaia (perché pare che anche lei dovrà diventare anziana) sarà in Italia. Continua a leggere dopo la foto.





Brian, suo marito, è uno dei chirurgi più famosi e apprezzati di Los Angeles. Bello, bravo, ricco ma anche forte a letto stando ai racconti di Elisabetta Canalis. “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… – ha rivelato in una intervista – Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso. Io ora sono felice. Ho trovato il mio equilibrio”. Continua a leggere dopo la foto.





L’ultima foto è un inno alla gioia, alla sensualità e alle belle gambe. «Ely sei divina. Un’apparizione», «Che classe! Bellissima. Le tue foto peraltro non sono mai scontate. Bellissimo scatto», «Hai un qualcosa di magico che lascia senza fiato», «Il silenzio è d’obbligo», «Sei meravigliosa, hai un’energia travolgente». E travolgente è anche la bellezza di una Elisabetta Canalis in formissima.

