Elisabetta Gregoraci è da poco tornata single: è finita con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore e fondatore del marchio Pure Herbal che aveva conquistato il cuore della bella calabrese. Gli indizi erano trapelati dal profilo Instagram di lui: “Una coppia, a casa mia, è formata da due… non da tre”, ha scritto lasciando un riferimento esplicito alla fine della relazione. Francesco è arrivato nella vita di Elisabetta dopo la fine della relazione di lei con Flavio Briatore.

Il primo avvistamento insieme in Thailandia in occasione dello scorso Capodanno, poi sono diventati inseparabili e agli occhi dei fan sembravano sempre più affiatati e innamorati. Ma il silenzio social degli ultimi giorni ha destato sospetti, fino allo sfogo su Instagram di Bettuzzi che di fatto ha confermato la rottura. Ora si dice in giro che Eli sia in procinto di tornare insieme all’ex marito, Flavio Briatore. (Continua dopo la foto)









Un amico intimo dei genitori di Nathan Falco ha rivelato infatti che Briatore vorrebbe riconquistare l’ex moglie e ricostruire, insieme a lei, la famiglia che avevano un tempo. Il gossip è ancora aperto dunque, tanto più che ancora non sono arrivate smentite da parte dei diretti interessati. La Gregoraci, nel frattempo, si gode i complimenti dei fan, che la apprezzano sul palco del ‘Battiti Live Tour’ e su Instagram, dove condivide spesso la sua vita privata. (Continua dopo la foto)





Nelle varie tappe del ‘Battiti Live Tour’ Elisabetta, protagonista assoluta insieme ad Alan Palmieri, stupisce ogni volta il pubblico con outfit di tendenza che mostrano le sue forme impeccabili. L’ultimo look, poi, ha fatto davvero centro:: “Eli’, ieri hai spaccato con quella camiciola, – commenta un utente – favolosa. Ciao, un abbraccio”. (Continua dopo foto e post)







Ma è in costume che Elisabetta Gregoraci dà il meglio di sé. La foto scattata in barca, all’isola di Mortorio, in Sardegna, è la prova regina. Bellissima, in gran forma e con curve da capogiro con il bikini rosa. “Magia pura”, la definisce un fan. E ancora: “Isola di Mortorio fino a che non sei arrivata tu… Adesso si chiama Isola del Resuscitato”. Opinione condivisa da molti, questa: “All’isola di Mortorio c’è stato un boom di resuscitati”, oppure, “Fi**na assurda… resuscita morti”.

