“Che meraviglia!”. Mila Suarez, svestita è super. Corpo perfetto e seno hot

“Hot, hot, hot” scrive la bella Mila Suarez nella didascalia della sua ultima foto su Instagram. Hot hot hot come il deserto, al centro della quale si trova visto che la modella è in vacanza a Sharm El Sheikh. Hot hot hot come le sue curve, sensuali e seducenti come non mai su quella sua pelle tutta da mordere. L’ex Gieffina si diverte così, condividendo con i suoi fan social la sua vacanza, non perdendo mai l’occasione di postare qualcosa.

La showgirl di origine marocchina delizia gli appassionati con delle foto roventi dove tra bikini e costumi, vestiti attillati e cosce scoperte restare calmi è veramente difficile. Ma chissà cosa deve passare nella testa di Mila Suarez. Sarà tutto rose e fiori? Starà pensando solo a divertirsi o nella sua testa c’è ancora altro? Come ad esempio il suo ex Alex Belli? Non possiamo dirlo, ma la protagonista del reality più famoso d’Italia qualcosa sta pensando. Continua a leggere dopo la foto.









Il passato, infatti, torna a riemergere sempre. E così siamo andati a ripescare alcune sue dichiarazioni su Alex: ““Non potevo distrarmi. Appena lo facevo, lui scompariva. Tornava a casa e piangeva per farsi perdonare. Non sa nemmeno lui cosa vuole. Stavamo facendo un percorso per avere un figlio. Voleva sposarsi con me… Non puoi dirmi ‘amore, ti faccio fare il seno’ e poi… a me interessa stare bene e lui cosa ha fatto? Alla prima difficoltà, mi ha mollata… quando ami, aspetti quella persona…”. Come dare torto alla bella Mila Suarez, ineffetti? Ed ecco che per dimenticarsi il suo ex, la modella si tuffa in tutt’altro tipo di problemi. Se proprio devono essere chiamati così. Continua a leggere dopo la foto.





Problemi su dove andare in vacanza, su quale bikini mettere, su quale posa osé utilizzare per deliziare i suoi fans. Problemi da influencer, da modella, visto che le forme della trentunenne di Casablanca non sono passate inosservate e grazie ai suoi outfit bollenti e ai look da fashion blogger, lentamente i suoi numeri social stanno crescendo. Non vi fidate? Fatevi un giro sul suo profilo Instagram, resterete senza dubbio incantanti. Continua a leggere dopo la foto.





E lo dicono gli stessi fans: “Mostruosa di splendore”. “Sei perfetta”, “Un fisico pazzesco”, “Quanto sei bella, amo la tua foto”, “Che incantevole visione della natura”, “Ma cosa ti farei?”, “Sei una meraviglia”, “Bellezza divina in mezzo al deserto”. E stavolta a provocarli sono un paio di short mini e un décolleté mozzafiato. Insomma, te la sei cercata cara Mila!

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, dopo il matrimonio arriva il figlio: “Abbiamo deciso”