“Devastante”. Il mini body strizza Erica Piamonte. E le sue curve top sembrano esplodere

Curve esplosive, tatuaggi ovunque, sguardo e labbra che sembrano provocare chi guarda. Erica Piamonte non la smette un attimo di stuzzicare le fantasie più perverse dei fan. E su Instagram continua la sagra delle sue foto, a colpi di décolleté spaziali, lati b mostruosi e gambe da vertigine. E in tutte le pose sembra trasparire proprio quella sfacciataggine tipica della trentenne di Firenze. Che, in fondo, avevamo imparato a conoscere bene.

Nella casa del Grande Fratello, infatti, le sue qualità, sia fisiche che di testa, erano state messe tutte in primo piano. Ora che l’avventura del reality è finita, c’è un altro occhio che guarda i suoi movimenti. È quello della rete, dove Erica Piamonte sta riscuotendo sempre più successo. E tra immagini a dir poco sensuali e sguardi da guerriera, l’ex gieffina sfida tutti. Anche chi non se la smette di mettere in giro voci sul suo conto. Continua a leggere dopo la foto.









In molti, ad esempio, hanno parlato di una possibile relazione tra Erica Piamonte e Taylor Mega. Le due si sono conosciute proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e avrebbero continuato a frequentarsi, e a piacersi, all’esterno. Tanto che Erica ha sempre avuto parole bellissima per la sua (presunta) amica: “Taylor è stata la scoperta più bella del GF. Trovare un’amica vera è molto raro. Ha un cuore enorme, è una persona che dà senza volere nulla in cambio. E questa è una cosa bellissima. Soprattutto da donna a donna. Anche con lei bisogna andare oltre le apparenze”. Continua a leggere dopo la foto.





“Le piace il lusso, ma resta una persona semplicissima. È intelligente, non conosce invidia. Non riesco a trovarle un difetto”, aveva detto Erica Piamonte, confermando i tanti punti in comune tra le due. Che nel frattempo continuano a mandarsi emoticon accattivanti su Instagram ad ogni cambiamento di look. Come quello dell’ultima foto: “IN LOVE WITH MY TATTOOS. – scrive la Piamonte a corredo della foto – Secondo voi potranno mai venirmi a noia? Sono parte di me, ogni tatuaggio ha una storia, un significato”. Continua a leggere dopo la foto.





Erica Piamonte scrive così sotto la foto: “Alcuni ricordano rapporti di amore o amicizia finiti ma che mi hanno portata ad essere quella che sono, altri rappresentano rapporti che durano ancora e so che dureranno per sempre… altri rappresentano la mia personalità, altri il mio modo di pensare… quando volete parlare con me dei miei tatuaggi chiedetemi che significato hanno invece di dirmi che mi sono rovinata!”. Ma in molti, a guardare il suo corpo, neanche se ne erano accorti di questi tatuaggi!

