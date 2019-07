“Sei l’eros in persona”. Rossella Brescia, la foto hot manda su di giri i fan

Una incredibile scioltezza, un po’ come se il tempo si fosse fermato per l’incredibile Rossella Brescia. Una prodezza vera e propria che la bella showgirl di Martina Franca regala ai suoi fan, in tacchi a spillo e leggings neri, Il tutto su Twitter. Eccola, Rossella, ritratta davanti a un macchinone – sempre nero – mentre, con la testa in giù e le mani posate sull’asfalto, si produce in una spaccata verticale davvero molto sensuale. Il tutto condito dal commento ironico che accompagna il cinguettio: “Devo controllare la coppa dell’olio, ma sarà qui?”. Dunque le faccine che ridono a crepapelle.

Sempre attiva su ogni fronte sociale, la Brescia, intervenuta alla Gillette Padel Vip Cup, ha detto la sua sulla situazione dello sport al femminile: “Sono molto felice perché le donne meritano questa attenzione e questi risultati – ha dichiarato – le Azzurre del calcio hanno fatto dei Mondiali bellissimi, ma più in generale tutto lo sport femminile sta dando valore al ruolo della donna con grinta e coraggio”. (Continua dopo la foto)









“Ottenendo questi risultati e ricevendo questa attenzione – ha continuato la conduttrice – le ragazze dimostrano ogni giorno quanto sia importante affermare la posizione della donna in questo periodo, perché anche se siamo nel 2019 c’è da fare tanta strada. In questo senso, le piccole vittorie nello sport possono diventare grandi vittorie nella società”. (Continua dopo la foto)





Per quel che riguarda, infine, l’aspetto benefico del torneo giocato a Sabaudia, Rossella Brescia si è detta orgogliosa del suo coinvolgimento come testimonial di AIL: “Fare qualcosa per gli altri è sempre importante, ed eventi come questo permettono di coniugare spettacolo e solidarietà, a favore di chi ne ha bisogno”. (Continua dopo la foto)







Da sempre in prima fila a supporto dello sport e degli sportivi di ogni categoria, Gillette, dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno è stata main partner della Padel Vip Cup. Gillette ha confermato così l’appassionato sostegno ai valori legati allo sport come la dedizione, la precisione, la resilienza e la continua voglia di migliorarsi. Valori che il brand promuove nella vita di tutti i giorni, in ogni campo.

