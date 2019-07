Emma Marrone è impegnatissima in questo periodo. Cantante (lanciata da Amici), produttrice discografica e adesso pure attrice. Emma ha infatti recitato nel film I migliori anni di Gabriele Muccino che uscirà in tutte le sale il 13 febbraio 2020. Per Gabriele Muccino, che l’ha diretta in quest’occasione, “ha fatto un lavoro straordinario”. Insomma, non c’è solo la musica nella sua vita anche se, oltre all’esordio nella recitazione, la Marrone sta lavorando a nuovi progetti che per ora restano però top secret.

“Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. L’affetto non è mai scontato – ha scritto a poche ore dall’inizio delle riprese – E non c’è alcuna pausa dalla musica, anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto”. Proprio per questo una pausa spiaggia è più che meritata”. (Continua dopo la foto)









Ma è estate e, nonostante gli impegni di lavoro, anche la cantante salentina tanto amata si gode, il sole e il mare. E mette in mostra anche il suo fisico super tonico e asciutto. Sta davvero un incanto e dopo le foto pubblicate sul settimanale Chi tutti sono rimasti a bocca aperta. Una sirenetta sulle spiagge del Salento: Emma è stata paparazzata mentre si rilassa nella sua terra tra amici e parenti. (Continua dopo la foto)





Ma dagli scatti rubati apparsi sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, quello che salta subito agli occhi è che la Marrone, immortalata con indosso un bikini bianco, sta in gran forma. Decisamente più sexy, invece, il suo ultimo post condiviso su Instagram. Non mare ma piscina e sì, una forma fisica davvero strepitosa quella sfoggiata ora da Emma. Tanto che anche un collega si è sentito di dover lasciare un apprezzamento. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Day off. Va affrontato con serietà. Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 24 Lug 2019 alle ore 5:12 PDT



“Il giorno libero va affrontato con serietà”, scrive lei, che si lascia immortalare dall’amica e manager Francesca Savini in acqua, mentre il suo décolleté esplosivo – praticamente tutto di fuori – ‘emerge’ dal costume strettissismo a bordo piscina. Lo scatto ha raggiunto in breve tempo oltre 100mila cuoricini. I commenti? Infiniti e per Emma sono solo complimenti. Anche, come anticipavamo, da parte di un collega. Enrico Nigiotti per la precisione, che scrive: “Sexbomb” accanto a una emoticon a forma di fiamma.

