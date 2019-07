Luglio è a dir poco rovente, ma non parliamo di temperature. Quelle le fa alzare Anna Tatangelo, vera sirenetta di questa estate 2019. La cantante di Sora è in forma super e gli scatti che posta – con una certa frequenza, a dirla tutta – su Instagram ne sono la prova: fisico al top e curve da urlo incantano praticamente ogni giorno i suoi tanti ammiratori. Che sono parecchi: su Instagram Lady Tata conta quasi un milione e mezzo di follower e, non ci sarebbe bisogno di aggiungerlo, sotto a ogni sua foto si scatena il delirio, con migliaia di cuoricini e messaggi estasiati.

Sole, mare e l’adorato Andrea: questa è l’estate di Anna. È con lui, il figlio avuto dal compagno Gigi D’Alessio che la Tatangelo sta trascorrendo le vacanze. In questi giorni il cantante non è insieme alla sua famiglia, evidentemente perché impegnato con la registrazione del suo nuovo disco, ma c’è da scommettere che non appena si sarà liberato li raggiungerà al mare. (Continua dopo la foto)









A proposito del figlio Andrea, solo qualche giorno fa si è scatenato il putiferio sotto all’ultima foto mamma-figlio. Nel dettaglio, Anna è immersa per metà busto in piscina e indossa un triangolo rosa; Andrea è seduto a bordo piscina – rigorosamente ripreso di spalle – mentre la abbraccia con affetto e le dà un bacio sulle labbra. Ecco: questo gesto non è piaciuto a molti. (Continua dopo la foto)





La foto ha scatenato critiche feroci. Alcuni l’hanno definita fuori luogo: non è opportuno mostrare in pubblico immagini in cui si dà un bacio sulle labbra al proprio figlio, hanno scritto diversi utenti. Anna, dal canto suo, non ha replicato ma ha però continuato ad aggiornare il suo profilo. Con foto in solitaria e super sexy. L’ultima, poi, ha fatto davvero impazzire tutti. (Continua dopo la foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Unconditional love ❤ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Lug 2019 alle ore 8:30 PDT

Visualizza questo post su Instagram Sardegna🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 23 Lug 2019 alle ore 12:15 PDT



Oltre 95mila like in poche ore per Anna che si mostra con un abitino a righe bianche e azzurre e una scollatura vertiginosa che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Anche perché è impossibile non notare che Lady Tata non abbia il reggiseno… Il risultato? Fan scatenati, anche con commenti più roventi rispetto ai soliti «Semplicemente meravigliosa!», «Sei splendida!», «Bellissima!»: «Le bretelle si mantengono sole!», «Ma ti sei rifatta il seno?». E ancora «Ullallà che mandaranci madame!». Via, diciamo pure che nonostante i follower di Anna siano abituati ai suoi scatti hot questo ha lasciato proprio il segno.

