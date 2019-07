“Una fata!”. Bianca Atzei bollente come non mai sul gommone. Ma è la fantasia dei fan a prendere il largo

Ci sarà anche Bianca Atzei, questa sera, sul palco di Battiti Live, il programma musicale di Italia Uno che ci porterà un po’ di musica e di note in queste calde serate estive. Ce lo ha ricordato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram, ma noi, lo ammettiamo, siamo stati catturati da ben altro tipo di foto. Infatti, la bella cantante delizia i suoi fans con scatti sempre più bollenti, dove tra curve hot e sguardi seducenti, mantenere la calma è veramente difficile.

E non lo diciamo solo noi, curiosando tra i commenti si nota, infatti, che l’apprezzamento è veramente totale: «Stupenda!», «Meravigliosa, Bianca!», «Sei una stella!», «Una fata!»,«Che donna!». La foto la vede indossare un paio di bikini mozzafiato, che mette in evidenza un davanzale veramente niente male: «Vorrei essere qui… Ma sto facendo gli scatoloni per il trasloco!». Insomma, tutto un bluff: noi pensiamo che lei stia in vacanza, e invece! Continua a leggere dopo la foto.









Trasloco forse per andare a vivere con il suo nuovo compagno, Stefano Corti, che ha preso il posto nel cuore di Bianca Atzei del pilota Max Biagi: «Ormai basta definirlo tenero amico, è un fidanzato. Va avanti da qualche mese. C’è molta passione. Mi fa molto ridere, e questo per una donna è la cosa più importante. Ha conosciuto i miei genitori. Prima ha chiesto ai follower un consiglio, se doveva presentarsi alla prima cena vestito elegante o in boxer e ciabatte. Lui si è presentato in boxer e ciabatte, ma i miei genitori sono molto moderni e giovani, l’hanno presa bene». Continua a leggere dopo la foto.





E Bianca Atzei continua a raccontare così, con una frase che andrebbe presa come motto di vita: «Bisogna prendere la vita con un po’ di leggerezza. Sono le cose più semplici a farci star bene. E quando le riscopri sono ancora più belle di come te le ricordavi. Basta saper aspettare…». E lei sembra averle ritrovate, infatti la cantante milanese, ma di origini sarde, ci appare felicissima e anche in formissima: quando una donna è innamorata, infatti, il corpo lo fa vedere. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure sotto questa corazza, Bianca Atzei è molto particolare: “Sono anche malinconica, ma questo non credo sia un difetto. Se mi sono mai sentita sola al mondo? Ho sempre sofferto la solitudine, fin da piccola, nonostante io abbia una famiglia meravigliosa, gioiosa, bella”. Bella come lei.

