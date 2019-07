È impossibile dimenticare una bellezza della caratura di Martina Stella. Showgirl acqua e sapone, un fisico da eterna ventenne, capello biondo e fisico da sballo. La abbiamo rivista qualche giorno fa, presentatrice dell’evento internazionale ‘Premio Cinematografico delle Nazioni’, andato in scena al Teatro Antico di Taormina, dove tra Christopher Lambert a Gina Lollobrigida, gli occhi degli spettatori erano senza dubbio tutti per lei.

Era da tanto che non la vedevamo, oggi l’attrice e modella ha 34 anni e si è prestata a questa kermesse anche per parlare di un tema particolarmente importante, come ad esempio la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della natura. Bella, affascinante, sensuale e anche intelligente, sensibile e tematiche importanti e ambientalista. Insomma trovare un difetto in Martina Stella sembra veramente un’impresa impossibile. Continua a leggere dopo la foto.









E così, presi un po’ dalla nostalgia visto che non la vedevamo da tempo, siamo andati a curiosare sul suo profilo Instagram. Dove non sono pochi gli scatti che la vedono insieme alla sua nuova fiamma, Andrea Manfredonia. “Con lui non è stato un colpo di fulmine, venivo da un momento difficile. I miei amici hanno iniziato a organizzare degli appuntamenti a sorpresa con ragazzi che non andavano mai bene. Un giorno si è presentato lui. Ha capito che doveva avvicinarsi delicatamente. Era anche un gran figo e alla fine me lo sono preso”. Continua a leggere dopo la foto.





Senza peli sulla lingua la bella Martina Stella, che si diverte a stuzzicare i desideri più nascosti e l’immaginazione più intima di tutti i suoi fans. Come ci riesce? Con pose che hanno qualcosa di sessualmente esplicito. Basti guardare quell’abito sexy, quel mini vestito, oppure quelle gambe aperte, quel lato B messo in primo piano, perizomi leopardati e stacchi di cosci. “Sei meravigliosa”, “sei bella oltre ogni misura”, “Bella e raffinata…riesci ad essere elegante e non volgare con un abito animalier…poche ci riescono … grandeeeee”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram 🚿💘 Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella) in data: 14 Giu 2019 alle ore 3:16 PDT

Commenti bipartisan, che arrivano tanti dagli appassionati maschi che dalle seguaci femmine. E tutti sono d’accordo su una cosa: Martina Stella è in forma incredibile. E tra gambe chilometri e glutei sodi, il suo profilo socia è un mare in cui tuffarsi.

