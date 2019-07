Claudia Gerini, scatta il topless (in mezzo alla spiaggia): beccata col seno al vento

Anche Claudia Gerini è finita vittima di uno scherzo del topless. Basta una folata di vento, un seno troppo esplosivo ed ecco che il danno è fatto. E se sei una vip, un’attrice famosissima e un volto stra-noto della nostra televisione, devi stare particolarmente attente agli sguardi che cadono su di te. Infatti il settimanale di gossip “Diva e Donna” subito è riuscita a catturare questo scatto e tramite i suoi paparazzi ha messo tutto in prima pagina.

Una Claudia Gerini selvaggia, che anche alla soglia dei cinquanta anni sfoggia ancora un fisico da far invidia a molte ventenni. E soprattutto delle curve che fanno ancora perdere la testa. Un po’ come quando era la Jessica dei Viaggi di Nozze di Carlo Verdone dove tra pose sensuali e argomenti a dir poco piccanti aveva fatto innamorare e accendere di desiderio tantissimi italiani. Oggi però la bella attrice non pensa solo allo spettacolo, ma anche alla famiglia e… alla politica. Continua a leggere dopo la foto.









In una recente intervista, infatti, la Gerini aveva rivelato di essere stata molto vicina a candidarsi: “Ho accarezzato il sogno di scendere in campo e candidarmi a sindaco di Roma, sapendo che avrei dovuto metterci tutto il mio tempo e le mie energie. Volevo studiare a fondo i trasporti pubblici, la manutenzione del verde, la valorizzazione delle opere d’arte, i cantieri bloccati… Volevo curare Roma, ripulirla, incoraggiare gli investitori…». Poi la cosa non è andata in porto, di certo la capitale avrebbe avuto la sindaca più bella d’Italia. Continua a leggere dopo la foto.





Politica o non politica, il momento di Claudia Gerini è veramente bellissimo. Il nuovo amore, l’imprenditore romano Simon Clementi, sembra averle fatto dimenticare in fretta la relazione con il modello e attore Andrea Preti, più giovane di lei di 15 anni. Del nuovo flirt non si sa molto, si sa solo che è il proprietario del Jarro, un locale in di Roma, e di un albergo sul lago di Bracciano. Per il resto non ci è dato sapere, ci basta vedere il sorriso di Claudia. Continua a leggere dopo la foto.





Che ancora oggi ha un fisico sensuale e una carica da vera sex symbol. Ricordate di quando, ogni estate, veniva fuori la notizia di gossip di una sua relazione con Francesco Totti? Beh, i due hanno sempre smentito. Ma a chi non piacerebbe essere avvicinato a Claudia Gerini?

George Clooney, spunta la figlia segreta: ecco chi è. “Amal è scoppiata in lacrime”. La moglie dell’attore non ha retto alla notizia