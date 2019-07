“Sei uno spettacolo!”. Giorgia Palmas super: il bikini sembra esplodere

Continua a girare il mondo la bella Giorgia Palmas, che dopo essersi goduta un po’ della sua Sardegna, adesso è volata dritta dritta alle Bahamas in compagnia di Filippo Magnini. Un’altra bella dose di relax e divertimento, per una coppia che ha fatto impazzire il web. Perché? Basta vedere le foto che pubblica la showgirl sul suo profilo social. Vi avevamo già parlato di costumi scoppiettanti e décolleté impressionanti, ma dobbiamo ripeterci.

Perché Giorgia ha pubblicato l’ennesimo scatto rovente della sua estate: «Buongiorno dalle Bahamas 🇧🇸 (perché qui è ancora presto, e infatti dalla colazione all’acqua!!) pic by Filippo Magnini». A catturare i fan, però, non è tanto il mare cristallino, il sorriso di Giorgia, il sole che risplende. A tenere gli occhi incollati sullo schermo sono un davanzale veramente importante e un reggiseno che sembra letteralmente esplodere. Continua a leggere dopo la foto.









E così Giorgia Palmas e Filippo Magnini continuano la loro love story. I due sono più innamorati che mai e hanno diversi sogni nel cassetto: “Ne abbiamo tanti e tra questi potrebbe esserci anche quello del matrimonio. Siamo due persone molto attaccate alla famiglia che finalmente si sono trovate e diciamo che in futuro potrebbe esserci la realizzazione di questo sogno”. Filippo invece, che si era reso protagonista di un salvataggio durante il soggiorno in Sardegna, è più diretto: “Lei usa il condizionale ‘potrebbe’, invece io dico che un matrimonio ci sarà sicuramente”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia”. Parole al miele per il bel nuotatore, che si gode la sua altrettanto bella fidanzata. E non lo diciamo noi, ma tutti i followers al seguito: «Buone vacanze, sei un bronzo di Riace spostatosi alle Bahamas, la regina di tutti i mari e non solo, ti aspettiamo a braccia aperte qui in Italia», mentre un altro aggiunge: «Come far passare in secondo piano tutto ciò che ti circonda per quanto sei bella. Sei illegale». Continua a leggere dopo la foto.





Non passa inosservata neanche la pelle di Giorgia Palmas: «Sei ancora più bella tutta abbronzata», «Sei uno spettacolo dentro un altro spettacolo». Insomma se non volete perdervi neanche uno scatto di questa sua vacanza, qua sopra trovate il suo profilo Instragram.

