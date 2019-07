“Pazzesca”. Curve perfette e costume sexy. Luisa Ranieri (a 45 anni) stende tutti

A guardare le ultime foto pubblicate da Luisa Ranieri viene in mente soprattutto una cosa: beato Luca Zingaretti! L’attore che interpreta il famoso Commissario Montalbano, nato dalla penna dell’appena scomparso Andrea Camilleri, è infatti l’uomo che è riuscito a legare a sé la bella attrice. Che anche alla soglia dei 45 anni sfoggia un fisico da paura, un corpo in formissima, un costume intero da far perdere la testa.

E così se Luca Zingaretti è uno dei più amati e più ambiti dalle donne italiane, Luisa Ranieri è il suo equivalente femminile. Napoletana, classe 1973, oltre venti film girati e più di una decina di apparizioni in serie tv. Nel 2012 si era messa alla prova anche con la conduzione, sul canale di Rai 3 in occasione del programma Amore Criminale. E ha saputo catturare l’attenzione e l’occhio di tutti: brava, bella e anche molto affascinante. Continua a leggere dopo la foto.









A guardare il suo décolleté mozzafiato e le sue curve da capogiro, verrebbe da chiedere se Luisa Ranieri stia invecchiando davvero o abbia fatto un patto con il diavolo. “Non ci trovo niente di male, vuol dire che hai vissuto e non sei morta. Vivo i cambiamenti come tutte le donne, non me ne preoccupo nonostante il lavoro che faccio, non sono il mio core business, vivo alla giornata e assaporo la vita intensamente. Quando invecchierò farò i conti con l’età” così aveva parlato in una recente intervista, confermando insomma di essere una mortale. Continua a leggere dopo la foto.





La sua ultima fatica è stato il film Vita segreta di Maria Capasso, regia di Salvatore Piscicelli. Una parte che lei racconta così: “una donna di oggi, con le difficoltà di una società come la nostra che non garantisce welfare: lei si trova con le spalle al muro e dei figli, la difficoltà di andare avanti e la possibilità di andare indietro, di finire nel baratro. È così che pian piano di trasforma, da manicurista diventa donna della classe media”. Continua a leggere dopo la foto.





Bella e profonda, saggia e seducente. Tutto questo è Luisa Ranieri, che avrà pure l’uomo più ambito in Italia al suo fianco. Ma anche lei non scherza. Non vi fidate? Fatevi un giro sul suo profilo Instagram, per rimanere senza parole.

