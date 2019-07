“Ma sei vera, non sono allucinazioni?”. Lorella Boccia: in mini bikini è un miracolo della natura

Bella da impazzire e in uno dei luoghi più paradisiaci che madre terra aria mai generato. In luna di miele insieme al neo marito Niccolò Presta, Lorella Boccia condivide su Instagram incantevoli cartoline provenienti da luoghi magici. Come una Venere nata dalle acque, uno degli ultimi post social della conduttrice fa sognare i fan che ‘stropicciano gli occhi’ increduli, di fronte a tanta bellezza. Insomma, le bellezze si raddoppiano. E che sia tutto perfettamente studiato o piuttosto affidato al caso, il risultato è incredibilmente equilibrato e armonioso.

Il turchese, come un fil rouge, è il colore dominante e funge da collante tra il micro bikini della ballerina e le acque circostanti, senza tralasciare gli splendidi occhi della ventottenne partenopea. In pieno stile polinesiano Lorella Boccia, capelli raccolti e lineamenti angelici, porta un fiore dietro l’orecchio, e – piccola curiosità – pare che il modo in cui si ‘indossa’ il tipico tiare (termine generico per indicare i fiori in lingua locale). Continua a leggere dopo la foto









E quell’oggetto rivela un significato ben preciso: mentre gli uomini lo portano chiuso, le donne lo sfoggiano aperto e, se il fiore è portato dietro l’orecchio destro vuol dire che la persona è impegnata, mentre se appare dietro l’orecchio sinistro, chi lo porta è single. Ovviamente la bella Lorella, appena sposata e magari informata dell’usanza, sfoggia il tiare all’orecchio destro. Tradizioni a parte, la Boccia si dice felice e soddisfatta di aver trascorso questo tempo insieme al marito e di aver avuto l’opportunità di scoprirsi, l’un l’altra, ancor di più. Continua a leggere dopo la foto





Tra gli auguri alla nuova coppia, i commenti sotto il post Instagram di Lorella non possono non sottolineare l’incanto da cui i followers della Boccia vengono rapiti ammirando lo scatto. Il mini bikini, tenuto da sottilissimi fili intrecciati scopre le forme della ballerina, richiamando il paragone con “Madre natura”. “Perfetta, sei un sogno che tutti vorrebbero”, “Una sirena”. Continua a leggere dopo la foto







E ancora: “Che meraviglia di donna”, “Che spettacolo”, “Ma esiste?”, “Fantastica e sexy”, una bellezza quasi irreale che fa dubitare: “Ma sei vera, non sono allucinazioni?”. Commenti ingenerosi? Tutt’altro. La bella Lorella se li merita tutti. E c’è da dire che sono stato persino troppo delicati, secondo alcuni. Ma è solo l’inizio della vacanza: i loro profili Instagram ci daranno ancora delle grandi soddisfazioni, ne siamo certi.

