Alessandra Amoroso si spoglia: le foto ‘in libertà’ mostrano un fisico… perfetto

È estate e i vip si mettono a nudo. Difficile resistere alla tentazione di postare una foto in bikini, specie se si ha un fisico perfetto. Lo ha fatto anche Alessandra Amoroso che, con vari scatti, ha convinto i fan di una cosa: la sua forma fisica è smagliante, lei è tonica e asciutta e sta alla grande. I fan non possono che apprezzare tutta quella bellezza… La prova costume di Alessandra Amoroso è egregiamente superata. Lo dimostrano i suoi scatti che la ritraggono con bikini striminziti e il sorriso stampato.

Anche l’ultimo scatto, che è una dichiarazione d’amore al compagno, si vede quanto Alessandra sia in forma smagliante. Praticamente un’acciuga! A proposito della foto col fidanzato, da tempo si sapeva che la vincitrice di Amici avesse una relazione con Stefano Settepani ma, data la sua riservatezza, non aveva mai postato foto con lui. Stavolta, invece, l’ha fatto. Nello scatto dolcissimo i due si guardano negli occhi e ridono. Continua a leggere dopo la foto









La cantante e il produttore di Amici sono felici e innamorati. Si guardano con gli occhi a cuoricino e fanno avvertire tutte il loro amore. “E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai!”, scrive la cantante su Instagram. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono conosciuti nel 2015, proprio dietro le quinte del talent show. E non si sono più lasciati. Qualcuno dice che i due potrebbero anche sposarsi. Continua a leggere dopo la foto





Per il momento, però, si tratta solo di una voce di corridoio… “Vedervi felici – commenta la cantante Elisa sotto la foto – Vi voglio bene. Petardini miei”. Chi è Stefano Settepani? Nato a Milano nel 1976, vive a Roma dove lavora nella Fascino Group, l’azienda di Maria De Filippi nata per produrre i suoi programmi di punta, da Amici a Italia’s Got Talent, da Tu si que vales a C’è Posta per Te. Tra lui e la Amoroso c’è un amore profondo che i due preferiscono tenere lontano dai curiosi. Continua a leggere dopo la foto





In attesa di belle novità, una notizia sulla Amoroso: la cantante canterà sul palco dell’ultima puntata di Battiti Live, la manifestazione itinerante targata Radionorba che chiuderà al molo San Nicola a Bari il 28 luglio, vedrà anche la partecipazione della bella Alessandra. I fan non vedono l’ora anche perché, da quanto dichiarato dalla cantante, sarà una delle ultime apparizioni prima della pausa che ha detto di volersi prendere.

