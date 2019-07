Elisabetta Canalis super in bikini. E anche Gianni Morandi impazzisce

Quando si parla di Elisabetta Canalis non si può mai stare tranquilli. Si perde la testa, si viaggia con la fantasia, si prova una marea di invidia. Una bellezza assurda, un fascino accattivante, un sorriso contagioso. La bella showgirl sarda sa come incantare senza essere eccessiva. E così, la sua ultima foto pubblicata su Instagram, sembra un inno alla semplicità: basta un bikini mozzafiato, delle curve roventi e il gioco è bello che fatto.

E tra i commenti degli oltre due milioni di followers, capita di leggere veramente di tutto. Non come la sua amica (o nemica stando alle ultime indiscrezioni di gossip) Maddalena Corvaglia, che si era lamentata delle parole dei fans: “Mi dicono addirittura di sculacciarli, di frustarli, ma queste porcate non mi spaventano”. Sotto il post di Elisabetta Canalis si può leggere di tutto, anche commenti di personaggi famosi. Come, ad esempio, Gianni Morandi. Continua a leggere dopo la foto.









“Sei bellissima…” ha scritto il cantante nostrano sotto la foto in bikini di Elisabetta Canalis. E subito il post è diventato virale, con tantissimi mi piace al commento stesso e tantissime risposte. “Gianni Malandrino…”, “Questo commento non l’ha sicuramente fatto Anna” (con riferimento all’autrice delle foto che pubblica sempre Gianni su Facebook) e infine un definitivo: “A Gianni… ma che ce stai a provà!?”. Tanta ironia e tanto divertimento. E anche l’ex velina di Striscia la Notizia sembra stare al gioco, con tanti mi piace lasciati qua e là. Continua a leggere dopo la foto.





La didascalia della foto è “Sotto il sole della Toscana”. Un amore per l’Italia che sembra proprio non passare per la bella Elisabetta Canalis, che ha sempre promesso: “Sono già alla mia terza vita: la prima in Sardegna, la seconda a Milano, la terza negli Stati Uniti (insieme Brian Perri, suo marito). Sono andata in America perché fin da piccola, quando seguivo mio padre nei suoi viaggi di lavoro, mi sono innamorata di quel paese. Se no me ne sarei rimasta in Italia, ed è qui che voglio invecchiare. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Under the Tuscan sun Sotto il sole della Toscana Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 22 Lug 2019 alle ore 8:26 PDT

Invecchiare? Come è possibile che Elisabetta Canalis possa invecchiare? A guardare le sue curve e la sua carica di sensualità sembrerebbe veramente impossibile. Eppure, il tempo passa anche per lei. Ma come con il vino, sembra soltanto migliorarla.

“Esagerata!”. Elodie, lo scatto è hot: quel vestito è troppo corto…