“Sei stellare”. Valeria Marini completamente nuda nella vasca da bagno

Valeria Marini, una donna, una sorpresa. Negli ultimi giorni si è parlato della ex diva del Bagaglino per via del suo bagno nella fontana della Barcaccia, sì, quella del Bernini che si trova a Roma a piazza di Spagna. Quel gesto che voleva essere scherzoso le è costato caro: una multa salata e un Daspo ma la bella showgirl non ha perso il sorriso. Di sicuro Valeria Marini è un personaggio inconsueto e i suoi fan amano seguirla su Instagram dove dispensa sempre belle sorprese.

Prima di svelarvi l'ultima, però, facciamo un passo indietro e capiamo le ragioni del suo bagno nella fontana della Barcaccia. Era l'11 luglio e Valeria Marini voleva promuovere il suo singolo "Me gusta" presentato lo scorso 14 luglio all'Amnesia di Ibiza. Vestita in abiti succinti, presa dall'euforia del nuovo progetto musicale, la Marini si è messa a ballare ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Era circondata di fan che la acclamavano. E si è lasciata andare.









Presa da tutta quella gioia e dall'emozione, ha iniziato a sentire "i bollori" così ha deciso di rinfrescarsi facendo un balletto nella fontana del Bernini. Da dentro la fontana ha continuato a cantare e ballare facendo letteralmente impazzire i fan. Ma, a "rovinare" la festa della Marini è arrivata una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno prima fatto alzare persone che bivaccavano sulla scalinata, poi hanno visto che la Marini faceva il bagno nella fontana e l'hanno bloccata. La Marini è stata multata e sarà costretta a non avvicinarsi più alle fontane di Roma.





"Per il troppo caldo in un momento di confusione ho voluto toccare l'acqua, non avrei mai immaginato di scatenare tutto questo scalpore. È stato un momento di leggerezza, chiedo scusa" ha scritto poi sui social. Però ormai ne è passato di tempo da quel bagno e se vi parliamo della Marini è per un altro motivo. Che è sempre un bagno. Ma non nella fontana, no. Nella vasca da bagno. La foto animata – che ha fatto il pieno di like – ha scatenato i suoi fan che non hanno potuto che apprezzare tutta la sensualità di quello scatto.





Valeria Marini è completamente senza veli e mostra il suo fisico morbido e le curve pericolose. 52 anni portati alla grande, cosa che i fan apprezzano. Tanto. "Bella bambolona", "Sei splendida", "Sei stellare" sono alcuni dei commenti alla foto. Poi c'è anche chi ci va più pesante: "A Valeria, faccela vede'". Ma no, non si dice. Non mancano i "bona" ma come si può dare loro torto?

