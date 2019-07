Da Uomini e Donne all’altare, passando per Temptation Island Vip e con l’arrivo imminente della loro prima bambina. È quanto hanno fatto intendere Sossio Aruta e Ursula Bernardo poco tempo fa sui social. “Praticamente siamo qui perché stiamo un po’ iniziando a vedere…”, ha detto lei, che è in dolce attesa di Bianca. “Un posto per una bellissima cerimonia”, ha continuato Sossio prima di lasciare nuovamente la parola alla sua metà: “Che pensiamo di fare il prossimo anno, quindi stiamo iniziando a girare e a vedere un po’ dove avverrà uno dei giorni più importanti della nostra vita”.

La location in cui Sossio e Ursula hanno registrato filmati e fatto foto per Instagram si chiama “Caposperone Resort” e si trova in Calabria. Avranno già scelto questo posto incantato come cornice delle nozze che, a quanto pare, potrebbero svolgersi nel 2020? Intanto, come detto, la coppia nata con la benedizione di Maria De Filippi sta per accogliere una femminuccia. C’è tempo per pensare al matrimonio. (Continua dopo la foto)









Non c’è dubbio che Sossio e Ursula stiano vivendo una favola dopo le tante turbolenze a Temptation Island Vip. Lei partorirà tra poco e l’aria di crisi paventata nell’ultime lettere che i due si sono scritti sembra essere decisamente passata. Sossio, tuttavia, pur essendo al settimo cielo di diventare ancora una volta papà, ha un sogno nel cassetto: un record che vorrebbe raggiungere prima di mettere un punto alla sua carriera da calciatore, come svelato nell’ultimo post. (Continua dopo la foto)





“Ciao, ragazzi – esordisce Sossio –, oggi sono qui per fare un appello. Come ben sapete, io sto cercando di raggiungere un sogno, quello di 400 gol in carriera, sto cercando una squadra, l’importante è fare questi gol e poi prendere le mie scarpe e attaccarle al chiodo”. Poi nel commento al video social Aruta si spiega meglio e fa un vero e proprio appello. (Continua dopo foto e post)







“Aspetto 1 presidente o 1 direttore sportivo – scrive l’ex cavaliere – che vuole farmi realizzare questo sogno e darmi la possibilità di raggiungere la meta dei 400 gol in carriera, quindi poi… fare parte della mia storia… calcistica… Poi basta. Il chiodo è già pronto per le scarpe… ‘Game Over’… Contattatemi in privato. Se qualcuno vuole scommettere insieme a me… -23 goal… The Lion King Re Leone non mollare mai!”. Quindi Sossio è alla ricerca di una squadra, di prima, seconda o anche di terza categoria che lo ingaggi per fargli realizzare il suo ultimo sogno calcistico.

