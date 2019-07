Lato B al vento e mini perizoma. Chiara Ferragni senza limiti: tutti ‘stesi’

È una Chiara Ferragni internazionale quella che pubblica sul suo profilo Instagram (o dovremmo dire sul suo posto di lavoro) l’ultima rovente foto: “Holidays with the whole family start tomorrow: Umbria, Sicily and then Ibiza #TheFerragnez Leo was so tiny a year ago”. La famiglia vip, insomma, continua la sua estate e domani partiranno per un itinerario tutto italiano tra entroterra e mare per poi volare nella capitale del divertimento.

Stiamo parlando di vacanze di famiglia ma dimenticate foto di macchine piene, di valigie o di stress da preparativi. Chiara Ferragni pubblica una foto assolutamente clamorosa: direttamente in piscina, di spalle, sopra un gonfiabile, con un lato b esplosivo al vento. Una foto da far perdere i sensi, che non ha mancato di far scatenare i followers tra complimenti e le solite aspre critiche, come in ogni scatto vip che si possa definire tale. Continua a leggere dopo la foto.









Ogni foto che pubblica Chiara Ferragni sono soldi a palate che finiscono nel suo conto in banca. È il mestiere dell’influencer, su cui all’inizio abbiamo fatto un po’ di ironia: chi non vorrebbe lavorare da casa o dal mare, con solo un cellulare in mano? Ma questo, lo ammettiamo, è un discorso troppo semplicistico. Ed era la stessa modella ad averlo chiarito, qualche tempo fa: “Io alla fine faccio quello che sento autentico, voglio continuare a raccontarmi senza filtri, anche rischiando di sbagliare. Su Instagram siamo tutti nello stesso tempo protagonisti e spettatori e dobbiamo accettare di metterci in gioco”. Continua a leggere dopo la foto.





“La gente deve capire che anche il mio è un lavoro” aveva tuonato la Ferragni, che ora sta girando un film-documentario sulla sua vita: “Vorrei che chi vedrà il film capisca che il mio è un lavoro tosto certi giorni anche diciotto ore in cui si confondono lavoro e vita privata. Ma soprattutto vorrei che pensassero che sono una bella persona”. Bella e sicuramente in forma, dopo aver visto le ultime foto pubblicate su Instragram, che sono un’esplosione di sensazioni. Continua a leggere dopo la foto.





A volerci soffermare, infatti, c’è un particolare che non può passare inosservato: i glutei di Chiara Ferragni sembrano mangiarsi lo slip del suo bikini. Un qualcosa di unico, di erotico, di sensuale. E chissà se il buon Fedez non abbia fatto una scenata di gelosia.

