Non c’è pace per Elisa Isoardi. La bella conduttrice de La prova del cuoco è finita di nuovo nel mirino degli hater per la nuova foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Solo qualche giorno fa la polemica era relativa al suo peso. A molti era parsa ingrassata e lei, col sorriso e senza alcun tipo di preoccupazione in merito, ha confermato di aver preso 5 chili negli ultimi mesi in una lunga intervista rilasciata alla rivista DiPiù.

“Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero?”, ha detto. “Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe – ha continuato – A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”. (Continua dopo la foto)









Insomma la colpa sarebbe tutta de La Prova del Cuoco, il noto programma di cucina che Elisa Isoardi ha ereditato da Antonella Clerici, ma come detto il responso della bilancia non la fa scomporre nemmeno un po’. E a chi le chiedeva se fosse incinta, la conduttrice ha risposto così: “Sono solo ingrassata, non scrivete altre cose, sono single e felice”. Anche perché “non sento la necessità di avere un figlio non sento ancora il desiderio di maternità”. (Continua dopo la foto)





Nell’ultimo scatto social, invece, eccola mentre dà un tenero bacio sulle labbra a un bambino. Non è dato sapere chi sia, Elisa non lo specifica nella didascalia del post. Che recita: “Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura!”. Ma la tenera foto in cui la padrona di casa de La prova del cuoco si mostra tanto affettuosa non è andata giù a molti suoi fan e sono ripartite le critiche. (Continua dopo foto e post)







Questo gesto non è dato giù a molti, tanto che tra i tanti commenti (lo scatto ha anche raccolto oltre 7mila like) la Isoardi ha ricevuto diversi messaggi accusatori, come riporta Il Giornale. “I bambini non si baciano sulla bocca – le fa notare un utente -. Ci vuole rispetto”. E ancora, un altro: “Si rischia di inviare un messaggio pericoloso per i bambini. È come a dire che va bene se le persone hanno contatti così intimi con loro”.

