Appare evidente che Belen e Stefano De Martino dopo 2 anni di matrimonio e 4 di separazione abbiano capito che non riescono a stare l’una senza l’altro. Un amore e una passione fortissimi quelli che legano i genitori di Santiago, tornati insieme da poco e ogni giorno più innamorati. Lo dimostrano le ultime immagini caricate nei rispettivi profili social, quelli con cui aggiornano quotidianamente i fan con foto di coppia e di famiglia e fanno ogni volta il pieno di like.

Nei loro tanti post spesso compare anche Santiago, che probabilmente è il più felice dell’amore ritrovato tra i genitori. ‘Santi’ è nato nel 2013 a breve distanza dal matrimonio e aveva solo 2 anni quando l’argentina e il ballerino lanciato da Amici si sono separati. Ora sono tutti e tre in vacanza. Stanno trascorrendo l’estate tra Capri e le Baleari e Stefano ha anche comprato un motoscafo che tiene ormeggiato a Napoli. (Continua dopo la foto)









Il nuovo gioiellino si chiama “Santiago” come il figlio e di recente la coppia ha trascorso una bellissima giornata a Capri bordo della nuova barca con Gianfrancesco Scafa e Mattia Ferrari. Tra le Storie di entrambi, eccoli pranzare in un noto ristorante con ostriche e champagne e poi di nuovo a bordo con De Martino in versione capitano. Ma al timone del motoscafo che sembra davvero extra lusso ci si mette anche Belen, che Ferrari definisce “Capitan Findus”. (Continua dopo la foto)





Quello che è innegabile è che Stefano e Belen abbiano ritrovato la complicità di un tempo e non la nascondono. Così come la passione irrefrenabile. Lo dimostra ancora una volta una Storia di Instagram. Storia ‘bollente’ che l’argentina regala ai suoi milioni di fan: un video in cui, come riporta Il Giornale che pubblica anche lo screenshot, Belen inquadra Stefano mentre si rilassano insieme con lo sfondo del tramonto sul ponte della barca che i due hanno voluto dedicare al figlio. (Continua dopo le foto)







Sono entrambi sdraiati e il ballerino anche stavolta non perde occasione per riempire di attenzioni la sua Belen. E così, mentre abbraccia il suo superbo lato B, ne approfitta per darle un tenero morso sul fondoschiena, Nelle Storie di Instagram non si possono leggere i commenti dei follower ma ci scommettiamo: chissà quanta invidia avrà seminato quel gesto di Stefano nei confronti della sua metà…

