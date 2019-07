“Stupenda!”. Costume hot e curve da favola: Michelle Hunziker batte tutte

Pensate se siete al mare e, dall’acqua, vedete uscire una donna come Michelle Hunziker. Penserete, senza dubbio, di aver bevuto troppo, di aver mangiato qualcosa che vi ha fatto male oppure che il sole abbia iniziato a bruciarvi il cervello. L’ultimo scatto che la bella svizzera ha pubblicato sul suo profilo Instagram è infatti un qualcosa di assurdo: appena uscita dal mare, camminata sensuale, fisico scultoreo, curve infinite. Insomma, la perfezione.

“Maldive? Nooooooo.. Sardegna! Evviva l’Italia!”, scrive Michelle nella didascalia del suo post. E subito sono tantissimi i mi piace e i commenti. Anche di gente famosa. Fausto Leali, ad esempio, le scrive: “Bellissima” con l’aggiunta di un fiore come emoticon, poi è il turno di Serena Autieri, di cui vi avevamo già parlato inerentemente ad altri suoi scatti roventi, che commenta: “Una sirena! Sei stupendaaaaa!”. Insomma, un successone. Continua a leggere dopo la foto.









Ma Michelle Hunziker non è solo in formissima, è anche un cuore d’oro. Tempo fa aveva lanciato un appello su un tema caldo soprattutto in estate: l’adozione dei cani: “Oggi prenderei un cane anche dal canile: ci sono tanti trovatelli meravigliosi che sono in cerca di una famiglia. Anzi, faccio proprio un appello: adottate nei canili! Ho voluto che Lilly (il suo cane) diventasse mamma perchè sia quando è nata mia figlia Sole che quando aspettavo Celeste, ha avuto una gravidanza isterica…”. Insomma c’è un pensiero veramente per tutti nel cuore di Michelle. Continua a leggere dopo la foto.





Ma l’altro post che aveva creato scandalo era quello relativo a seni, lati b e décolleté: “Nella ricerca disperata dell’equilibrio (e ci arriveremo, io ci credo fermamente), dell’uguaglianza, della parità dei sessi o anche del semplice rispetto che ci è stato negato per troppo tempo… cerchiamo di non fare l’errore di trasformarci in ‘ometti’ arrabbiati – aveva scritto Michelle in un post Cerchiamo di combattere anche per rimanere donne, fiere di esserlo con tutta la nostra femminilità e con tutta la nostra capacità di ‘accogliere’, amare, sorridere e di essere multitasking con tutte le nostre ‘sfumature’”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non è mai stato reato un bel seno portato bene e nemmeno sinonimo di stupidità. Siamo libere di scegliere anche la sensualità se ci va… senza che qualcuno ci cataloghi per forza in qualche categoria che probabilmente nemmeno ci appartiene!! Andiamo oltre anche a questo cliché, ci fa bene, soprattutto d’estate! Divertitevi amiche mie! Vi voglio bene”. Dopo questo appello, c’è chi si sfrega le mani online!

