Qualche settimana fa Francesca Cipriani si è regalata una mega festa per il suo compleanno. La showgirl forse più esplosiva della televisione italiana e che non ha mai nascosto di aver fatto ricordo alla chirurgia plastica in questi anni, ha festeggiato in uno dei locali più esclusivi di Milano in compagnia di tanti vip, come mostrato da lei stessa su Instagram. “A 35 anni l’unico regalo che vorrei è l’amore – ha confidato al Cipriani al quotidiano Il Tempo – Cerco l’uomo giusto per me. Magari potrebbe aiutarmi la tv. Maria, portami sul trono!”.

Già, dopo diverso tempo di ‘singletudine’ Francesca, che anni fa era nel cast de La Pupa e il Secchione, fa un appello diretto a Maria De Filippi e chissà che la regina di Mediaset non pensi proprio a lei nella scelta dei nuovi tronisti. Ma a proposito de La Pupa e il Secchione è lì che, stando alle ultime indiscrezioni, potremmo rivedere Francesca. (Continua dopo la foto)









Si vocifera inoltre di un possibile ritorno della Cipriani a L’Isola dei Famosi, il reality a cui ha già partecipato da naufraga. L’Isola dovrebbe ritornare in tv sempre con Alessia Marcuzzi alla conduzione, scrive ancora Il Tempo, e ci sarebbe l’idea di dedicare Cipriani una o più ospitate come ‘special guest’. Francesca, in effetti, oltre a essere amatissima dal pubblico, è una vera garanzia per gli ascolti. (Continua dopo la foto)





In attesa di rivederla sul piccolo schermo, magari anche nei salotti di Barbara D’Urso dove è presenza fissa, Francesca Cipriani continua a sedurre i suoi tanti ammiratori del web. Su Instagram, dove conta la bellezza di oltre un milione di follower, la bionda super esplosiva condivide di continuo scatti provocanti in cui, nel suo caso sarebbe davvero impossibile non farci caso, il prosperoso décolleté è in primissimo piano. (Continua dopo foto e post)







Una delle ultime foto social, quella in cui Francesca augura al suo pubblico un buon finesettimana, ha letteralmente mandato in tilt i fan. La Cipriani, 35 anni, ha infatti pubblicato uno scatto in cui si è mostrata in accappatoio e turbante. Accappatoio aperto sul davanti, s’intende, dunque il suo più che prosperoso lato A in bella vista. Boom di like e di commenti per lei, tra centinaia di “meravigliosa”, “bellissima” e “sexy”.

