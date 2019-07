“Favolosa!”. Cecilia Rodriguez continua a stupire: seno esplosivo e bikini bollente

Ogni tappa di questa bollente estate 2019 deve essere immortalata da Cecilia Rodriguez. E ora che si tocca il Montenegro, dopo aver girato gran parte del Mediterraneo, non poteva mancare l’ennesimo scatto rovente di questa stagione. Una nuova foto sexy, in cui le forme e le curve della sorella di Belen rischiano di far impazzire davvero i fan. Basta leggere i commenti: «Una piratessa nata!», «Favolosa», «Che schianto! Sempre più bella!».

Cecilia Rodriguez si trova infatti appoggiata ad un muro, dietro c’è un’ancora gigante, simbolo di salvezza e sicurezza. Davanti, più sicura che mai, la bella showgirl che tra gambe da vertigini e un seno esplosivo ha catturato la scena. Addosso infatti ha solo un bikini e una camicia extra large, una mano sui capelli a reggere la colta e chioma e una gamba alzata per rendere ancora più sensuale e piccante una foto che già così era top. Continua a leggere dopo la foto.









Continua insomma l’estate di Cecilia Rodriguez accanto al suo bel Ignazio Moser: “Dopo il reality ho provato a non ascoltare nulla, perché per la prima volta dentro a quel programma avevo fatto quello che mi andava di fare senza ascoltare i consigli degli altri. Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio a quelli che mi stavano intorno… lì, invece, non potevo. Ho fatto solo quello che sentiva Cecilia” ha detto la Rodriguez in un’intervista a Vanity Fair: “E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma l’amore con Moser continua a gonfie vele anche se Cecilia ammette: “E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta”. Negli ultimi giorni invece avevano tenuto banco le parole di Alessandro Cecchi Paone, che aveva messo in competizione le due sorelle: “Cecilia è bella e simpatica e così ha fatto dimenticare che va in tv solo come sorella di Belen. Ma per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un personaggio”. Continua a leggere dopo la foto.





“E nel bene e nel male, sua sorella, che resta la più bella, ci è riuscita. Lei ancora no. E continuerà a fare la ospite”. Parole abbastanza velenose, che però non sembrano aver scosso particolarmente Cecilia Rodriguez. Che risponde con queste foto, come a dire: “Prendi e porta a casa!”.

Senza veli e sexy come un tempo, Laetitia Casta stende tutti. Ecco com’è oggi