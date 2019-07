“Schianto”. Daniela Ferolla, la ex Miss Italia in formissima: bikini e lato B da urlo

Alzi la mano chi si ricorda di Daniela Ferolla! La Miss Italia 2001 che aveva stregato tutta la nazione, oggi ha 35 anni e sfoggia ancora un fisico smagliante, in gran forma e sicuramente da capogiro. Tanto che in molti sono pronti a giurare che sia meglio adesso rispetto a diciotto anni fa, quando era ancora troppo acerba e troppo “bambina”. Oggi invece, la ragazza si è fatta strada: sia nell’ambito personale e privato che in quello professionale.

Tra moda, televisione, studi e giornalismo, infatti, la Ferolla è passata da essere una semplice ragazza, sensuale e attraente per carità, ma attiva solo nelle sfilate, ad essere una top model, una grande conduttrice e una donna che tra simpatia, cordialità e bellezza fuori dal comune, è entrata nelle case degli italiani e ha catturato il cuore di tutti. Stiamo esagerando? Non di certo, lo dicono gli ascolti delle sue trasmissioni e i commenti delle sue foto: “Sei uno schianto”. Continua a leggere dopo la foto.









Originaria di Vallo della Lucania, dove è nata il 7 maggio 1984, è figlia di ex maresciallo dei carabinieri, papà Fernando, mentre mamma Anna è morta nel 2015, a causa di un cancro. La famiglia di Daniela Ferolla si compone poi di tre sorelle: Miriam, Giusy e Gabriella. Dal 2004 è sposata con Vincenzo Novari, un manager e imprenditore (che ha addirittura 25 anni più di lei!). Anche i più “ignoranti” in termini di spettacolo e tv, avranno sicuramente visto la sua bella faccia sorridente. Fino al 2015, infatti, ha condotto Linea Verde, il programma della domenica della Rai con Patrizio Roversi e Federico Quaranta. Continua a leggere dopo la foto.





Dopodiché ha presentato con Massimo Giletti la serata Una voce per Padre Pio, dove aver avuto piccole parti in alcune serie televisive come Don Matteo e Orgoglio. A guardare le ultime foto pubblicate su Instagram, Daniela Ferolla è in una forma clamorosa. La vediamo in un sexy bikini, avvolta in un mantello di lino che lascia scoperto, proprio al punto giusto, un lato B da capogiro. E la stessa posa di Daniela è sensuale e piccante. Continua a leggere dopo la foto.





E così dopo la laurea in scienze della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il tesserino da giornalista pubblicista, Daniela Ferolla continua a strabiliare tutti. Anche se non è più Miss Italia, il fisico sembra sempre quello.

