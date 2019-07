“La più bella del mondo”. Irina Shayk super hot. Tutto per ingelosire lui

Sono da perdere la testa gli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Irina Shayk. Una delle donne più belle al mondo, anzi per molti la più bella in assoluto, con una carica di sensualità ed erotismo unica. In molti, però, a guardare queste ultime foto, si fanno venire il dubbio: “Ma non è che lo fa per far ingelosire il suo ex?”. La storia con l’attore Bradley Cooper, che durava da tempo e da cui è nata anche una bimba, è infatti finita da poco.

E proprio quando il gossip ha iniziato a parlare di una relazione, con annessa convivenza, di lui con Lady Gaga, ecco che scattano queste immagini super hot. È successo un po' a tutti, in fondo: al termine di una relazione ecco che sui social si fa a gara per sembrare più belli, più in forma, più felici (e soprattutto più fighi) delle nuove fiamme dei nostri ex. Possibile però che una come Irina Shayk abbia fatto la stessa cosa? Insomma, ne aveva bisogno?









Per i pochi che non conoscono Irina Shayk vi diciamo che il suo vero nome è un impronunciabile Irina Valer'evna Šajchlislamova. È infatti originaria della Russia, dove è nata nel 1986, ed è quella che, in gergo, viene definita una supermodella: ovvero una figura che lavora per numerose agenzie, televisioni, aziende. Dalla Elite di Barcellona ai The Lions di New York e Los Angeles, passando per Londra e Barcellona, Irina ha stregato mezzo mondo. Soprattutto in spagna, dove, aveva fatto innamorare il calciatore più forte, più ricco e più bello di tutto il mondo: Cristiano Ronaldo.





Irina Shayk ha lavorato anche come attrice nel film Hercules – il guerriero e, nel 2015, in Yo Tambien. Di sicuro la avrete vista in giro per la vostra città, nei cartelloni pubblicitari di qualche marca di intimo. Rischiando, ovviamente, di fare l'incidente. E infatti vi consigliamo di posare il cellulare se state guidando perché le sue foto sono assolutamente esplosive: la troviamo all'interno di un'auto lussuosa con delle calze e dei collant velatissimi.





Delle gambe da capogiro, curve ovunque, sensualità che ti entra negli occhi e nel cervello. Questo è Irina Shayk, “la donna più bella esistente sul piante”, dice un commento in inglese. Ma a leggerli si può fare veramente il giro del mondo: dalla Cina al Brasile, dal Sudafrica al Portogallo. Tutti sono innamorati di lei.

