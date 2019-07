Nina Moric, dopo il malore a Zanzibar cosa è successo al corpo della modella

Era a Zanzibar, in vacanza, era col figlio Carlos e il compagno Luigi Mario Favoloso quando ha avvertito un malore. Poi Nina Moric, su Instagram, ha voluto fare chiarezza su Instagram e rassicurare i fan: “Ragazzi, visto che in molto vi siete preoccupati, voglio dirvi che sto bene. Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio”.

Era stato Luigi Mario Favoloso a svelare la disavventura della Moric: "Ragazzi sono un po' preoccupato perché Nina veramente si è sentita poco bene – aveva confessato -. Lei ha scherzato sulla febbre gialla perché ovviamente qui non c'è, però secondo me ha mangiato qualcosa che le ha fatto male perché è diventata fredda e ha avuto una sudorazione e ha anche vomitato. L'ho portata in un ospedale privato che c'è qui vicino e stasera sarà lì e spero che domani stia bene".









Sembrava che non fosse niente di grave, solo un malore debilitante che aveva costretto la Moric a farsi curare un medico. Sembrava tutto fosse finito. Sembrava che Nina potesse tornare a godersi la vacanza in santa pace. Sembrava potesse godersi il relax dopo un momento difficile durante il quale era stata costretta a vivere lontana da Carlos. Ora, però, Nina è riuscita a ricostruire un rapporto col figlio, anche grazie ai rapporti sereni che ha con l'ex Corona.





Quando insomma tutto sembrava essere superato, si è scoperto che i problemi, per Nina Moric, non erano finiti. Nelle scorse ore la modella croata ha fatto sapere che i problemi sono andati avanti per giorni: "Sono riuscita a trovare un medico italiano che mi ha risolto tutti i problemi. Ora sto facendo una cura antibiotica. Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all'osso. Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia".







Insomma, non era una banalità come si pensava. La Moric, per fortuna, è riuscita a trovare l’antibiotico per il batterio e, nelle ore successive, ha iniziato a stare meglio. Quali sono i sintomi del batterio mangia-carne che ha colpito la Moric? Costipazione, anemia, nausea, tanto per dirne alcuni. La Moric è grata ai fan che l’hanno aiutata a trovare un medico italiano che l’ha curata nel migliore dei modi.

