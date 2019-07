“Meglio di Venere!”. Melissa Satta, il lato B è da urlo. E i fan impazziscono

“Venere al tuo confronto è nulla!”. Sembra proprio una dea Melissa Satta in questa ultima foto pubblicata su Instagram. E hanno ragione i followers, che tra i commenti lasciano desideri e complimenti rivolti alla bella ex velina. La bellezza sarda, si sa, è questa: curve mozzafiato, una pelle da mordere, una carica sensuale pazzesca. La sinuosità del suo corpo viene messa ancora più in evidenza dai profili, scelti sempre più spesso da Melissa.

Vi avevamo raccontato, qualche giorno fa, di un altro scatto che aveva fatto perdere la testa a mezza Italia: davanti ad un mazzo di rose, ecco la modella, con un bikini che sembrava letteralmente esplodere. I lacci che lo tenevano legato, infatti, non sopportavano più l’esplosività del suo seno e la carica del lato B. L’ultima foto di Melissa Satta la vede invece in piscina, ancora di profilo, ancora con quelle treccine che abbiamo tante volte nelle sue stories. Continua a leggere dopo la foto.









La modella e attrice, di 33 anni, sta attraversando un periodo bellissimo. Perché quelle rose di cui vi parlavamo sono regalo, a sorpresa, proprio di quel Kevin Prince Boateng da cui prima si era separata. Ora però i due sembrano aver ritrovato la scintilla d’amore e anche Melissa Satta sembra più felice e serena. Nonostante negli ultimi tempi, una particolare vicenda le aveva fatto perdere la calma: ““Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi, domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting per una nota rivista italiana…”. Continua a leggere dopo la foto.





“Da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal tipo di giornale non di certo di gossip. Invece stamattina ci è arrivata la richiesta di affiancare queste foto con delle dichiarazioni sulla mia vita privata”. Melissa Satta non ci ha più visto e ha sbattuto tutto in prima pagina. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Sardinia 💙 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 20 Lug 2019 alle ore 8:01 PDT

Ma ora sembra tutto acqua passata: la sua testa è solo per il figlio e per il ritrovato Kevin Prince, ex giocatore di Inter, Milan e Barcellona. E con questi scatti, a gioire sono soprattutto i followers: “Il mare è bellissimo, ma sei tu che illumini i nostri occhi!”, “Strepitosa!” “Meravigliosa e fantastica!”. E infine un definitivo: “Sei più bella della Sardegna!”.

“Sei di un altro pianeta!”. Laura Torrisi super hot: addosso solo un cappello