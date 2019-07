“Sei di un altro pianeta!”. Laura Torrisi super hot: addosso solo un cappello

“Così ci ammazzi tutti”, cosi scrivono i fans a Laura Torrisi, sotto l’ultima foto della bella attrice catanese. Sempre più hot, sempre più sexy, anche se il tempo passa le curve restano assolutamente le stesse. L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è infatti di una carica sensuale potentissima: addosso ha solo un grande cappello di paglia, con cui prova a nascondere il suo décolleté, lasciando gli osservatori a immaginare.

“La bellezza non ha limiti”, “Unica”, “Incantevole”. E il contrasto di bianco e nero fa di questa foto un vero e proprio ritratto, un’opera d’arte. Laura Torrisi, insomma, è più in forma che mai e ci tiene a farlo sapere a tutti: la sua estate è tutta online, tra foto in costume e in bikini, tra un lato b spaziale e pose che definire bollenti sarebbe riduttivo. “Bella la foto, però il cappello lo trovo un tantino ingombrante…” scrive un fan, tra il malizioso e il simpatico. Continua a leggere dopo la foto.









Catanese ma adottata dalla Toscana, classe 1979, Laura Torrisi è stata a lungo legata al regista Leonardo Pieraccioni, con cui ha lavorato tanto e da cui, nel 2010, ha avuto la figlia Martina. I due si sono separati nel 2014 e oggi Laura è impegnata con Luca Betti, ex pilota di rally. “Dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario – ha raccontato Pieraccioni – Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume”. Continua a leggere dopo la foto.





“Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”. Ecco la scintilla dell’amore, per quello che Leonardo Pieraccioni definisce “l’incontro più importante della mia vita”. Laura Torrisi anche ha sempre avuto parole bellissime per il suo ex marito, senza mai un briciolo di rancore, di odio o di cattiverie. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram 🏴‍☠️ Ph: @emanuelesguanci Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 20 Lug 2019 alle ore 5:23 PDT

E ora che è spensierata e felice con il suo nuovo uomo, Laura Torrisi appare più in forma che mai. Anche quando prova FaceApp, l’applicazione che invecchia sul momento le nostre foto e che è diventata virale in questi giorni: “Anno 2050. Almeno le tette hanno retto bene” ha scritto l’attrice.

