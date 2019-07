“Così è troppo!”. Justine Mattera è scatenata: abito ‘mini’ e glutei al vento.

È una Justine Mattera spavalda, erotica e decisa quella che ha fatto letteralmente scatenare i fan su Instagram. La strepitosa modella americana ha infatti pubblicato uno scatto rovente: un abito che definire mini sarebbe riduttivo. Al posto della parte superiore non c’è né reggiseno né top, ma una semplice striscia di tessuto che copre il seno. La vera parte esplosiva, però, è sotto, dove un paio di pantaloni neri, aderentissimi e molto stretti, lasciano completamente nudi i glutei.

Una foto assolutamente da panico. Che però ha scatenato anche tantissime critiche. Molti followers infatti si sono interrogati se questo scatto fosse un atto di sensualità estrema oppure di volgarità senza limiti. Così, curiosando tra i commenti alla foto di Justine Mattera, ecco i commenti al veleno: “Sei oscena!”, “Così è troppo”, “Perché ti spogli sempre, che necessità hai di denudarti così e farti criticare?”. La risposta però è incredibile: “E chi se ne frega?”. Continua a leggere dopo la foto.









Justine Mattera, che oggi ha 48 anni, è stata a lungo sposata con il conduttore tv Paolo Limiti, precisamente dal 2000 al 2002. Dal 2009 invece è moglie dell’imprenditore Fabrizio Cassata, con cui ha avuto due figli: Vincent, nel 2007, seguito da Vivienne Rose nel 2009. E così, nonostante la vita da mamma la tenga molto impegnata, ecco che la bionda americana riesce a regalare scatti roventi, in cui le parti intime catturano assolutamente la scena. Il suo profilo social è un vero vortice di foto sexy e hot: pose osé, sguardi ammiccanti, gambe accavallate ed espressioni al limite! Continua a leggere dopo la foto.





L’altra foto che aveva fatto il giro del web era quella che vedeva Justine Mattera in un completino arancione cortissimo, che lasciava scoperto un lato B strepitoso. La modella se ne sta appoggiata ad una ringhiera, con un paio di tacchi a spillo bianchi e una gamba alzata. Ma ci sono foto in intimo, in costume, insomma non si può veramente stare tranquilli. “Come posso non fare lo screenshot!”, “Ciao, me le godo sempre tutte le tue foto…”, “A me piaci un casino”. Continua a leggere dopo la foto.





Anche le donne la commentano, tra elogi (“Vorrei avere per un giorno il tuo fisico …beata te”) e critiche (“Scusa, ma alla tua famiglia quando ci pensi?”). Ma la palma del miglior commento è senza dubbio questa: “Justine sei molto bella, colta e di sicuro intelligente di conseguenza sei libera di fare le tue scelte e di vivere come trovi giusto per te. Volevo solo chiederti, è una maglia lunga o una gonna corta?”. Il dubbio, effettivamente, rimane.

Costanza Caracciolo, fisico al top al mare ma qualcosa non torna