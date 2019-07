‘Schiaffi’ osé e mosse bollenti. Il balletto sexy di Gianluca Vacchi sul suo jet privato

Lo diciamo a scanso di equivoci. Il video che ha appena pubblicato sui suoi canali social Gianluca Vacchi potrebbe causare altissime percentuali di invidia, gelosia e depressione, nonché un pericolosissimo rodimento e mal di fegato. Stiamo esagerando? Assolutamente no. Provare per credere, anzi guardare: il fortunato milionario italiano se ne sta infatti sul suo jet privato in compagnia di quattro, bellissime, ragazze. E voi invece cosa state facendo in questo momento?

L’allegra comitiva si diverte a ballare, con Gianluca che sceglie la playlist sul cellulare, lo dà alla prima mora alla sua destra e inizia a duettare, in playback, proprio con lei. Per poi far partire il panico tra danze e pose sensuali. Vi raccomandiamo di guardare questo video solo se non siete stressati o se siete già in ferie: vi potrebbe veramente far male. E pensare che noi, invece, siamo attaccati al computer o allo smartphone, imbottigliati nel traffico o chiusi in ufficio. Continua a leggere dopo la foto.









Per chi non lo conoscesse, Gianluca Vacchi è un classe 1967, figlio del fondatore dell’IMA, un’azienda che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche attiva in ambito di cosmetici, farmaci e alimentari. È laureato in Economia e Commercio e ha lavorato nell’azienda di famiglia fino alla soglia dei trent’anni. Quando ha capito di voler cambiare vita. Ha creato un brand, la GV, che produce gioielli, magliette e altra roba simile e possiede ancora il 30% dell’azienda IMA. Per il resto è tutto feste, party, veline, musica e tanto, tanto lusso. Continua a leggere dopo la foto.





Il video continua poi con dei balletti che sembrano studiati alla perfezione: Gianluca Vacchi è a torso nudo al centro, con un costume a pantaloncino bianco, e pieno di tatuaggi. Dietro a lui e ai suoi lati quattro irresistibili ragazze. E poi, ovviamente, scatta la posa sensuale, la palpatina sul lato B delle quattro, con qualche schiaffetto direttamente sulle cosce. Si diverte, eccome se si diverte, il ricco imprenditore bolognese, che si stava dirigendo al festival di Tomorrowland. Continua a leggere dopo la foto.





In questi giorni vi avevamo parlato di come la sua ex fidanzata fosse incinta e avesse posato completamente senza veli davanti alle telecamere. A Gianluca Vacchi, però, non sembra interessare molto. Ha altro per la testa a cui pensare.

