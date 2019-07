Aurora Ramazzotti scatenata: il gesto ‘hot’ con Sara Daniele e Paola di Benedetto

A guardare Aurora Ramazzotti viene in mente quel proverbio, della nostra tradizione contadina, che dice, in soldoni, che sotto la pianta di fico ne nasce una più piccola. Che vuol dire? Che da genitori con determinate caratteristiche, nascono per forza di cosa figli uguali. Ecco allora che la giovane Aurora sembra la fotocopia perfetta di mamma Michelle Hunzinker. Non solo per la bellezza, per il fascino, per un fisico veramente da paura.

Aurora sembra la mamma anche nella sua carica ironica, divertente, strafottente. Le ultime stories pubblicate su Instagram, infatti, mettono in risalto tutta la voglia di stupire e di prendere in giro. Si trova con alcune amiche, Sara Daniele e Paola Di Benedetto, quando ecco che scatta una “palpatina” abbastanza hot. Il seno della sua compagna, infatti, è una vera e propria calamita, così Aurora Ramazzotti fa quello che avrebbero voluto fare migliaia di followers. Continua a leggere dopo la foto.









Il gesto ha riscosso critiche e applausi, lasciando comunque, in un modo o nell’altra, senza parole. Ed è proprio simbolo di quel marchio di fabbrica del gene Hunzinker: tale mamma, tale figlia insomma. Anche nella decisione e nel coraggio di dire le cose. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, aveva tenuto banco la separazione tra il suo papà, Eros, e Marica Pellegrinelli, accusata di essere una sfruttatrice, di avere un altro. Ecco il messaggio di Aurora: “Marica è una grande donna e una madre straordinaria”. Continua a leggere dopo la foto.





Aurora Ramazzotti aveva debuttato in tv nel 2005, quando era stata scelta per giudicare i concorrenti di X Factor nella fascia pomeridiana. All’epoca fu bersagliata di critiche, accusata di essere raccomandata. Ma la prima prova sul piccolo schermo fu assolutamente da applausi e Aurora, alla fine, strappò applausi a destra e a sinistra. Ora si sta godendo le sue vacanze insieme ad alcune amiche. E con la simpatia e l’irriverenza che la contraddistingue, eccola protagonista di questi scatti osé. Continua a leggere dopo la foto.





Ma sul suo profilo non troviamo solo questi scherzi e queste provocazioni. Le foto, provenienti direttamente dall’isola di Capri, dove si trova il trio, sono un susseguirsi di bikini, costumi e fisici da paura. Insomma, Aurora è bella come la madre. E non avevamo dubbi.

