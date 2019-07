L’estate di Anna Tatangelo è all’insegna del sole, del mare e di Andrea. È con lui, il figlio avuto dal compagno Gigi D’Alessio che Lady Tata sta trascorrendo le vacanze. In questi giorni il cantante non è insieme alla sua famiglia, evidentemente perché impegnato con la registrazione del suo nuovo disco, ma c’è da scommettere che non appena si sarà liberato li raggiungerà al mare. Nel frattempo Anna tiene sempre aggiornati i suoi follower e proprio l’ultima foto con Andrea ha scatenato la bufera.

Nel dettaglio, mamma e figlio si lasciano immortalare in piscina e non è sfuggito ai fan che per la prima volta la cantante di Sora mostra quasi per intero il volto del ragazzino. Ma non è l’unico dettaglio che salta all’occhio. Anna è immersa per metà busto nell’acqua e indossa un bikini rosa; Andrea è seduto a bordo piscina, mentre abbraccia con affetto la madre e le dà un bacio sulla bocca. (Continua dopo la foto)









Tra i tantissimi commenti (e like) allo scatto non sono però mancate critiche feroci per il gesto affettuoso tra mamma e figlio. Un utente in particolare, ma non è l’unico, l’ha ritenuto offensivo e fuori luogo. A suo avviso non è opportuno mostrare in pubblico immagini in cui si dà un bacio sulle labbra al proprio figlio. Anna, dal canto suo, non ha replicato. (Continua dopo la foto)





Dopo poche ore, rieccola con un altro aggiornamento social. Da sola, però, senza Andrea. E più sexy che mai. Da giorni la Tatangelo “infiamma” Instagram con scatti bollenti in costume da bagno, ma l’ultimo ha alzato davvero la temperatura. E fatto impazzire i suoi tanti fan. Anna si mostra ancora una volta in due pezzi. Uno di quelli sportivi, giallo e arancione. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Unconditional love ❤ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Lug 2019 alle ore 8:30 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🌴☀️🌊 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 18 Lug 2019 alle ore 9:54 PDT



Costume sportivo (e di un noto marchio) che però contiene a stento le sue curve da capogiro della cantante, accovacciata lungo un sentiero di pietra. Lady Tata, con lo sguardo perso, gli occhiali da sole, i capelli legati e le sue forme da urlo in mostra manda tutti in tilt. Oltre 78mila i cuoricini lasciati sotto. I commenti? Da “Non ho parole” a “Meravigliosa, abbi pietà di noi!” passando per “Fisico da sballo!” e “Ci vuoi vedere morti?”.

