Antonella Mosetti è diventata famosa quando, giovanissima, debuttava sul palco di Non è la Rai. Era una ragazzina a quei tempi. Oggi è una donna e una mamma che ad agosto spegnerà 44 candeline, anche se dalle ultime foto non si direbbe. La Mosetti è infatti molto attiva sui social network, dove condivide spesso foto e video provocanti.

Uno degli ultimi post, però, le ha valso un’infinità di critiche perché – e questa non è una novità – molti ‘fan’ continuano a farle notare che ha esagerato con la chirurgia plastica e anche che ormai è una donna adulta e certe pose e outfit sono inappropriati. Uno degli ultimi post – una foto in costume – le è costato parecchi commenti negativi da parte dei fan, secondo cui è molto volgare. (Continua dopo la foto)









La Mosetti ha condiviso una foto in cui posa in modo provocante in riva al mare, con indosso un bikini, coperta da un pareo vedo-non vedo. Probabilmente l’intenzione era quella di regalare ai suoi ammiratori uno scatto sexy, ma non hanno reagito come forse si aspettava. Pose troppo forzate e sensualità esibita in modo eccessivo. Questo è il verdetto di molti utenti alla vista della foto di Antonella in versione sirenetta sulla spiaggia di Porto Cervo. (Continua dopo la foto)





Nessuno mette in discussione che abbia un fisico da urlo (anche se le viene spesso recriminato l’abuso della chirurgia estetica), ma evidentemente la continua ostentazione del suo corpo non è più cosa gradita. “Ormai hai una certa età, attenta all’umidità che ti fa male alle ossa!”, si legge tra i commenti poco carini. E ora una nuova foto sexy che ha ri-scatenato i fan. (Continua dopo la foto)





Non è in costume ma l’abitino che indossa lascia poco all’immaginazione: Antonella si mostra su Instagram “in versione pantera”, come l’ha definita qualcuno, in una posa molto provocante in mezzo alla strada. Sguardo malizioso, curve e gambe in bella mostra con quel vestito succinto, ‘così’ la Mosetti infiamma il popolo della rete. Ma arrivano puntuali anche i commenti negativi sull’età: troppo scollata, troppo nuda, troppo provocante a loro avviso.

