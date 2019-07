Si è sposata Silvia Blasi, la sorella della ben più nota Ilary che, come è solita fare in queste ultime settimane, ha condiviso su Instagram le immagini più belle del matrimonio. Insieme all’altra sorella Melory, la signora Totti era anche testimone della sposa ma il look scelto per l’evento – per molti inadatto – ha decisamente diviso i suoi fan. Il risultato? Una pioggia di critiche. No, non è piaciuta Ilary con il completo giallo pastello scelto per le nozze della sorella.

Nel dettaglio, ha indossato un top che lasciava un filo di pancia scoperta abbinato a un pantalone, e poi sandali e gioielli, tra bracciali e anelli, d’oro. Ma questo look estivo, semplice ed elegante allo stesso tempo non ha incontrato l’approvazione di tanti, tantissimi fan, che l’hanno trovato inappropriato, soprattutto per la cerimonia in chiesa: troppo nuda ad avviso di molti (Continua dopo la foto)









“Solo se ti chiami Ilary ti fanno entrare così in chiesa”, si legge sotto ai post che raccontano il matrimonio di Silvia e Ivan. E ancora: “Sarebbe stato più decoroso per il luogo sacro avere qualcosa di più coprente sulle spalle!”, “Un coprispalle in chiesa lo avrei messo…”. “Certo che Ilary essendo la sorella della sposa poteva mettersi qualcosa di più fine ed elegante…”, “Ilary ha toppato con questo completo da pizzeria…”. (Continua dopo la foto)





Ma se Ilary Blasi ha raccolto critiche, al contrario, suo marito Francesco Totti ha fatto impazzire tutti. L’ex capitano della Roma si è reso protagonista di un siparietto divertente che Ilary ha subito condiviso sui social. E infatti nella clip Totti esordisce così: “Ilary che stai a fa?”. Ha ripreso tutta la scena la Blasi, quella cioè in cui il sacerdote coinvolge a sorpresa l’ex bandiera giallorossa nella cerimonia. (Continua dopo foto e post)





“Il matrimonio può durare tutta la vita? Hai 30 secondi”, gli chiede il prete. E Francesco Totti: “Spero che possa durare tutta la vita. Se prendi una decisione del genere è perché la persona che hai al fianco è la persona della tua vita”. Ma questa risposta non sembra convincere il sacerdote e così il cognato della sposa riprende la parola e fa sbellicare dalle risate tutta la chiesa: “Ma è scherzi a parte? Ma poi io neanche al matrimonio mio ho parlato e parlo oggi?”. Inutile dire che il video è stato commentatissimo.

