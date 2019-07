Alessia Marcuzzi è una delle donne dello spettacolo più seguite su Instagram. Ultimamente, però, la conduttrice ha avuto un bel da fare con i soliti hater, quelli per cui ogni occasione (post, in questo caso) è buona per attaccarla. Quelli che, parafrasando uno dei suoi post più recenti, le dicono ““Shorts troppo corti, non sei più una ragazzina, Sei ridicola, Gambe storte, Faccia da cavallo, Hai i calzettoni troppo lunghi, Sei tutta rifatta, Sei vecchia, Sei troppo magra, Sei antipatica, Sorridi sempre, Vergognati”.

E così, probabilmente esasperata da tutti quegli insulti gratuiti, nelle ultime settimane la Marcuzzi ha deciso di rispondere a modo suo. Si è divertita a prendere in giro i follower che la criticano con scatti esageratamente ‘photoshoppati’, visibilmente ritoccati per fare il verso a chi, in ogni caso, le avrebbe criticate. Foto in cui lato B, décolleté e labbra sembrano lievitati. (Continua dopo la foto)









Si saranno placati gli hater con questi post in cui la Marcuzzi si è ispirata a Elisabetta Canalis, che prima di lei aveva fatto lo stesso ‘gioco’ su Instagram? Chissà. Certo è che le critiche non hanno fermato la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che non ha mai smesso di pubblicare immagini e filmati della sua estate sul social. E ora, dopo le tante foto in bikini e con look molto estivi, a quanto pare la Marcuzzi si è concentrata sui particolari. (Continua dopo la foto)





Ha deciso di postare una foto di uno dei punti del suo fisico più amati e spesso – figurarsi – anche criticati: le sue gambe chilometriche. La bella Alessia ha concentrato l’obiettivo proprio sulle sue gambe al sole e questa volta, a giudicare da like e commenti, ha fatto centro. L’hanno sempre accusata di averle storte, ma lei, incurante come al solito, non ha mai smesso di mostrarle anche in tv con gonne e shorts cortissimi. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 💛 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 18 Lug 2019 alle ore 7:49 PDT



Pioggia di cuoricini e di complimenti sotto allo scatto delle gambe di Alessia: “Alla faccia delle gambe storte”, si legge. “Gambette storte, eh”. “Oiii però… Certo che mamma natura un pezzetto di gamba anche a me, tipo le tue, ma anche meno eh… Me le poteva dare”. E ancora: “Bellissime, lunghe, lisce e abbronzate da percorrere fino in fondo”, “Credo di essere alta come una tua gamba”, “Kilometrica Coscia”, “412 centimetri di cosce!!, “Che gambe stupende che hai”, “Bellissime gambe e piedi”, “Chilometri di gambe da non capirci più una ci**a. Levigate nel marmo”, “Piedi da baciare!”.

Ilary Blasi, il look per il matrimonio della sorella non piace: pioggia di critiche