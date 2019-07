Da protagonista a Uomini e Donne a opinionista fissa nei programmi di Barbara D’Urso, sempre senza filtri e peli sulla lingua: ormai Karina Cascella è conosciutissima in tv, ma non solo. Su Instagram l’ex di Salvatore Angelucci (il padre della sua Ginevra che ha conosciuto proprio ai tempi della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi) vanta un largo seguito: conta oltre 1 milione di follower ma finisce spesso nel mirino degli hater per le sue foto e i commenti al vetriolo lanciati ad altre ragazze dello spettacolo. Lei stessa è stata criticata più volte per essersi rifatta seno e labbra.

In queste settimane di calura estiva, poi, Karina alza spesso la temperatura con scatti bollenti in bikini. Bikini ‘esplosivi’ e striminziti, che mettono in evidenza tutte le sue curve, tanto che in una delle ultime foto la Cascella ha preferito mettere le mani avanti per provare a mettere un freno ai messaggi che di lì a poco sarebbero sicuramente piovuti. (Continua dopo la foto)









“La faccia dice tutto – ha scritto – Ovvero attenti con i commenti… non fatemi arrabbiare come sempre. Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? (le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco vestita? (siamo in estate ci sarà tempo per vestirsi). E ancora: “Ho troppi tatuaggi? (piacciono a me basta e avanza) Dicono di me che sono una donna previdente… che dite?”, ha continuato sotto alla foto con il suo seno generoso in primo piano. (Continua dopo la foto)





Foto sexy a parte, è sempre su Instagram che nelle ultime ore Karina Cascella ha fatto un’importante rivelazione ai suoi fan: sotto a una foto in cui abbraccia il suo fidanzato, Max Colombo, che ricambia con un bacio sulla guancia, ha “annunciato”: “Il mio futuro marito. Ti amo immensamente”. Una dedica che ha ovviamente scatenato i fan, che l’hanno subito bombardata di domande (e di like: più di 20mila in poco tempo) circa la data delle nozze. Ma sono rimasti a bocca asciutta: almeno per ora la Cascella non ha intenzione di rivelarla. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Il mio futuro marito❤️ Ti amo immensamente🥰 #nottedatuttinoi🤗 Un post condiviso da Karina Cascella (@karinacascella) in data: 18 Lug 2019 alle ore 1:13 PDT



“La data la dirò un mese prima”, ha precisato Karina. Quello che però sembra certo è che il matrimonio ci sarà. E ci sarà pure “presto”. Chi è il futuro marito di Karina? Come detto si chiama Max Colombo ma di lui non si hanno molte informazioni. Non fa parte del mondo dello spettacolo ma è stato fidanzato con Francesca Brambilla ed è amico di Salvatore Angelucci. Si sa anche che Max è ffounder della “Music Inside Festival”, un grande evento musicale italiano che riunisce i migliori DJ tech/house.

Ilary Blasi, il look per il matrimonio della sorella non piace: pioggia di critiche