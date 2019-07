Nella nuova canzone Ghali attacca Salvini. Ma ecco la reazione del leader della Lega

Lo cita prima in modo esplicito, poi in modo implicito. Ma il giudizio non cambia. Ghali boccia senza appello Salvini, definito «fascista» in «Vossi Bop Remix feat. Ghali», nuova versione (uscita oggi) del brano di Stormzy, la hit internazionale arrivata al n.1 nella classifica inglese e con all’attivo oltre 74 milioni di streaming. Se Stormzy, una delle voci più ascoltate d’oltre Manica, mette nel mirino il conservatore britannico Boris Johnson e le sue campagne pro Brexit (“fuck the government and fuck Boris” dice nl suo cliccatissimo “Vossi bop”), Ghali fa suo quel pezzo per parlare dell’Italia.

«Salvini dice che chi è arrivato col gommon / Non può stare .it ma stare .com / Anche se quando consegnavo pizze ai campi Rom / Mi lasciavano più mance degli artisti Pop» canta Ghali che più avanti attacca ancora: «Alla partita del Milan ero in tribuna con gente / C’era un politico fascista che annusava l’ambiente». (Continua a leggere dopo la foto)









Salvini non si è fatto mancare la solita replica via Twitter, ma ha reagito con filosofia, ammettendo una certa ammirazione nei confronti del rapper milanese. “C’era un politico fascista che annusava l’ambiente”: ‘’Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave???’’, ha scritto Salvini. “Mi hanno attaccato Ghali, Nina Zilli e Gemitaiz… e chi cavolo sono?” s’era chiesto Salvini qualche giorno fa durante un comizio; con “Vossi Bop Remix feat. Ghali” l’idolo di “Cara Italia” ha voluto presentarsi a suo modo. Stavolta usando la potenza di fuoco del brano di Stormzy, 74 milioni di streaming e un primo posto nella classifica inglese. (Continua a leggere dopo la foto)





Stormzy è attualmente il rapper più importante della scena UK, nonché uno dei più grandi in Europa, vincitore, a soli 24 anni, di 2 Brit Awards per l’album e come artista dell’anno nel 2018 e primo artista inglese di colore ad essere headliner a Glastonbury Festival 2019. L’artista anche un modello culturale, un artista che si è fatto portavoce dell’attivismo sociale e della lotta contro le discriminazioni. Ghali dal canto suo ha legato finora la maggior parte dei suoi lavori a progetti sociali, come per “I Love you” (Disco di Platino), uno dei suoi ultimi singoli per il quale ha lavorato all’interno del Carcere di San Vittore a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)





“C’era un politico fascista che annusava l’ambiente”.

Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave???😎https://t.co/Ucdd5l2rSA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 luglio 2019

“Fin dai tempi in cui facevo la materna all’Eleonora Pimentel di via Russo, in zona via Padova, quando vedevo un’ingiustizia nulla mi consolava” è solito ripetere il rapper. “Penso alla sensazione che prova un bimbo straniero a scuola in Italia oggi è diversa, perché adesso c’è Ghali; e anche se i molti bambini che mi seguono magari certe cose non le colgono, spero di avergli messo un seme in testa”.

