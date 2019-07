“Stai tumefatta”. Chiara Ferragni criticata: la foto senza trucco lascia i fan esterrefatti

Chiara Ferragni è una ragazza che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Un lavoro che la diverte e che vale milioni di euro. Certo, ora che Instagram sta rivedendo alcune cose, la Ferragni, così come tante altre influencer, potrebbe risentirne un po’ ma una come lei cade sempre in piedi. E comunque non è di questo che vi volevamo parlare. Oggi vi vogliamo parlare di Chiara Ferragni che, per celebrare il 16esimo mese di vita del suo piccolo Leone, ha deciso di mostrarsi ai suoi fan senza un filo di trucco. È raro che la Ferragni si mostri acqua e sapone anche perché ormai da un po’ è testimonial di Lancome che per lei ha persino realizzato una palette trucco dedicata. E infatti la Ferragni posta sempre foto dei suoi make up glamour, realizzati dal suo truccatore di fiducia. Non stavolta. Stavolta Chiara si è mostrata come mamma l’ha fatta (bene).

Chiara, con questo scatto senza nulla, ha voluto dimostrare di essere una donna “normale”. Ora la bella influencer è a Tokyo per lavoro e fino a qualche giorno fa insieme a lei c’erano il marito Fedez e il piccolo Leone. Continua a leggere dopo la foto









Ora però marito e figlio sono ripartiti per Milano e lei è rimasta sola. Ma l’amore, si sa, non ha confini e non conosce distanze e oggi, 19 luglio, per il 16esimo mese di vita di Leone, Chiara Ferragni non poteva non dedicargli un pensiero. E così, su Instagram, ha postato una foto che la ritrae col figlio e senza un filo di trucco. “Happy 16 months my Leoncino🤱🏼” ha scritto. Ovviamente la foto ha fatto il pieno di like. Continua a leggere dopo la foto





I fan hanno apprezzato quella dolce foto e anche che Chiara si sia mostrata in questa versione inedita, cioè senza trucco. Tanti sono rimasti esterrefatti di fronte alla sua bellezza al naturale. Ovviamente c’è stato anche chi l’ha criticata: “Stai tumefatta”, ha scritto un follower. E un altro: “Senza trucco non sei un granché”. E ancora: “Quando dopo una serata non ti svegli ma resusciti”. Che e dite? La Ferragni, di solito sempre impeccabile e truccatissima, non ha avuto paura di mostrarsi in versione acqua e sapone e ha potuto mostrare ai fan la sua bellezza senza inganni. Capito? La Ferragni è una donna normale e, quando passa le giornate in casa col piccolo Leone, non si trucca. Come tutte noi. Ma con un conto in banca con qualche zero in più… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Happy 16 months my Leoncino🤱🏼 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 19 Lug 2019 alle ore 2:31 PDT

Per Chiara sono gli ultimi giorni in Giappone e la bella influencer ha deciso di fare un omaggio al paese che l’ha accolta. Dopo aver indossato un completo decorato con il suo viso e delle stampe pop giapponesi, ha deciso di sfoggiare un bel kimono in raso di colore rosa con dei decori argentati. Per indossarlo come si deve è stata aiutata da alcuni membri giapponesi del suo staff. Per completare il tutto non ha rinunciato ai geta. Sarebbero? I sandali in legno giapponesi portati che si portano con calzini bianchi.

