“Una super mamma!”. Melita Toniolo stupisce tutti: ecco le sue curve bollenti

L’ultima volta che abbiamo visto Melita Toniolo sul piccolo schermo era il 2014. Stavamo su Italia 1 e insieme a Enrico Ruggeri e Marco Berry la vedevamo conduttrice del rotocalco televisivo Lucignolo 2.0. È stata proprio questa astinenza che ci ha spinto a curiosare sul profilo Instagram della bella ex gieffina. Il risultato è stato una bomba di sensualità e di bellezza, con le curve di Carmelita più hot che mai e una forma fisica assolutamente da favola.

Se ci sono dei concorrenti del Grande Fratello che sono rimasti nel cuore di tutti, Melita Toniolo può essere veramente annoverata tra questi. Era il 2007 quando era entrata nella casa più vista d’Italia e da quel momento entrò anche nel cuore degli italiani, che poi la videro protagonista di tante sit com e programmi mediaset. Oggi invece Melita Toniolo è una mamma felice e si gode le sue meritate vacanze. Regalando ai fans scatti da paura. Continua a leggere dopo la foto.









Da un anno e mezzo, infatti, Melita Toniolo è la mamma di Daniel e oltre alle sue foto, ogni tanto si diverte a stuzzicare la fantasia dei fan. Perché nonostante i trentatré anni, l’ex gieffina è ancora una bombal con un fisico da favola, un lato b tonico e un seno perfetto. E il suo soggiorno in Sardegna ce lo conferma: la gravidanza infatti è stata superata alla grande e la neo mamma non lascia traccia di inestetismi o roba simili. L’ex Diavolita, così facendo, riscuote applausi e complimenti: “Anch’io voglio essere come te tra 8 anni: meravigliosa, grintosa, simpatica e soprattutto mamma strafiga… sei il top Melita!”. Continua a leggere dopo la foto.





Ma non si finisce qui: “Vulcanica femmina!”, “Alla faccia delle mamme!”, “Sei irresistibile”. L’ultima foto la vede in un pantalone sgargiante e sopra un top incredibile, rosa, strettissimo. I lacci che reggono il seno, infatti, sembrano soffrire, come le centinaia di fans che non possono far altro che guardare. Ventre piatto, seno sodo, Melita Toniolo, tra una foto con il figlio e una in riva al mare, aveva fatto vedere tutto il meglio delle sue curve. Continua a leggere dopo la foto.





E così la sexy neo mamma fa ancora girare la testa a tutta Italia. Ma il successo, la televisione, la fama, non sembrano attrarla più di tanto. D’altronde la felicità è una piccola cosa. E in queste foto con il suo bimbo, l’idea è che Melita sia veramente contenta.

