“Sei perfetta!”. Décolléte esplosivo e curve da panico, Giorgia Palmas è uno schianto

È un’estate assolutamente da incorniciare per Giorgia Palmas, che torna a far perdere la testa ai suoi fans con degli scatti da paura. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato l’ennesimo post bollente. Non per le temperature, non per il sole, ma semplicemente per il suo fisico, per le sue curve mozzafiato e per la sua sensualità unica. E così, mette si gode il mare della sua Sardegna, i seguaci del web si godono le sue forme e il suo costume.

Ma se è un’estate perfetta per la Palmas è anche perché, accanto a lei, c’è il bel Filippo Magnini. E proprio il nuotatore si è reso protagonista di un salvataggio clamoroso, che vi avevamo raccontato sulle nostre pagine: un uomo ha avuto un malore in mare, Filippo si è tuffato immediatamente e ha portato a riva il bagnante. “Ho fatto solo quello che dovevo”, ha detto lui, sotto gli occhi illuminati di gioia e amore della bella Giorgia. Continua a leggere dopo la foto.









Originaria di Cagliari, dove è nata nel 1982, Giorgia Palmas aveva iniziato la sua carriera nel 2000, quando arrivò seconda nel concorso Miss Mondo, ottenendo però il titolo di Miss Queen Europe. Si era capito sin da subito che la sua bellezza avrebbe giocato un ruolo chiave nella sua vita. E così nel 2002 arriva il successo: Striscia la Notizia le regala il trono e l’eredità che era stato di Elisabetta Canalis, dopo aver vinto la prima edizione del programma Veline. Da lì la sua ascesa è stata interminabile: tantissimi programmi condotti e anche qualche apparizione in serie tv nostrane. Continua a leggere dopo la foto.





Dopo la storia d’amore con il calciatore Davide Bombardini (con cui nel 2008 ha avuto una figlia, Sofia) e l’unione col campione di bike trial Vittorio Brumotti, oggi Giorgia Palmas è felice con Filippo Magnini. E lo si vede dal sorriso cha ha stampato in faccia in questa foto. “Quando si dice colori perfettamente abbinati”, scrive come didascalia l’ex velina. Ma l’attenzione dei followers non si concentra sul mare e sull’acqua cristallina. A catturare l’occhio è il suo straripante décolleté. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram Quando si dice colori perfettamente abbinati 💙🌊🌀😉 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 18 Lug 2019 alle ore 10:03 PDT

E i messaggi sono tutti di elogi e complimenti: “Spettacolare il mare delle Sardegna poi ci sei te che completi l’opera d’arte”, “Finalmente una delle poche in spiaggia senza trucco”, “Ma quali colori perfetti, lo sono diventati perché tu sei perfetta”. Un vero e proprio plebiscito per la Giorgia Palmas, la cui bellezza resta sempre intatta.

