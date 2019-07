Naike Rivelli, la richiesta assurda al chirurgo: “Voglio diventare Chiara Ferragni”

Naike Rivelli spiazza tutti su Instagram. Non è certo una novità: la figlia di Ornella Muti è nota a tutti per le sue continue provocazioni, per la sua ironia, per le foto dissacranti e per i contenuti “estremi” che pubblica. Di recente ha postato su Instagram mostrando il suo lato b completamente nudo. La didascalia: “Quando non sai cosa mettere”. Ma l’ultima provocazione è un’altra… Naike Rivelli si è presentata da un noto chirurgo estetico e gli ha fatto una richiesta “choc”: “Voglio diventare come Chiara Ferragni”. Tutti senza parole. Ma come? Ma davvero la figlia della Muti vuole assomigliare all’influencer più pagata? Ecco cosa è successo davvero nella nota clinica napoletana dove è andata in questi giorni.

Nelle ultime ore, la 44enne romana ha pubblicato alcuni video mentre è in viaggio a Napoli. Tra le tante cose, è anche andata a fare visita al famoso chirurgo estetico Silvio Smeraglia. L’incontro con il dottore è stato quello che ha lasciato i fan stupiti. Continua a leggere dopo la foto









La Rivelli ha postato un video che mostra la sua richiesta al medico: “Sono venuta qui per chiedere se è facile o difficile trasformarmi in Chiara Ferragni!”. Una richiesta ironica. Un siparietto che prima stupisce poi diverte i fan che si conclude con la Rivelli che dice: “Vi piaccio così? Sto bene così? Allora niente Chiara Ferragni” conclude ironicamente. Ma allora perché Naike è andata dal chirurgo estetico? Gatta ci cova… Continua a leggere dopo la foto





Il vero motivo che l’ha condotta dal chirurgo è qualche punturina di botox. Naike Rivelli non nasconde i ritocchini cui si sottopone. E non lo ha nascosto neanche in passato. Solo che, l’ultimo intervento al quale si era sottoposta non l’aveva soddisfatta. Così ha deciso di dare una sistematina generale. Non solo ammette di cedere al botox, ma posta al video del ritocchino. Risultato? Ottiene molti messaggi di stima: i fan apprezzano la sua sincerità. Continua a leggere dopo la foto





Qualcuno, però, la critica. Il motivo? Alcuni follower sono contrari ai ritocchini e quindi dicono la loro (anche se non richiesta). A ogni modo, la sua sincerità va apprezzata: non tutte le donne di spettacolo, pur cedendo ai ritocchini, lo ammettono. Ma Naike Rivelli è così: una donna bella e spontanea che dice ciò che pensa senza peli sulla lingua. Ovvio, sa anche come far parlare di sé. Ancora adesso, per via del suo no al Grande Fratello Vip, si parla di lei.

Ornella Muti incinta e completamente nuda: la foto social della figlia Naike Rivelli