Straziata dal dolore, Asia Nuccetelli si “sfoga” sul suo corpo. Cosa ha fatto stavolta

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo – sua madre diceva che la ragazza era rimasta traumatizzata dagli insulti che aveva ricevuto a causa dei tanti ritocchini – Asia Nuccetelli torna alla ribalta. In una delle ultime interviste in tv, a Pomeriggio Cinque, aveva parlato della fine della sua relazione con Gianfranco Battistini, il 30enne che avrebbe dovuto sposare: a tal proposito aveva detto che non era per nulla affetta da depressione come dicevano i giornali. E aveva detto che aveva smesso di “mettere mano al suo corpo”. Aveva promesso basta ritocchini. Ma da qualche giorno ha fatto qualcosa di “particolare” al suo corpo. Cosa?

Chi segue Asia Nuccetelli – che, giusto per ricordarlo – è la figlia di Antonella Mosetti – sa che la 22enne ha una immensa passione per i cavalli. Sui social non perde occasione per mostrare i suoi cavalli e l'amore che prova per loro. E quindi, ciò che è successo qualche giorno fa, l'ha profondamente sconvolta…









Più o meno due settimane fa uno dei suoi cavalli ha subito un infortunio. E ora la sua Winkerbell – è questo il nome del cavallo – per parecchio tempo non potrà più gareggiare con lei. Un fatto che ha distrutto psicologicamente Asia Nuccetelli che ha informato personalmente i suoi fan. "Era da qualche settimana che non mi convincevi, ed io mi dispiace, ma ti conosco meglio di chiunque altro al mondo. Stamattina ti hanno fatto un'ecografia ai posteriori, abbiamo scoperto che hai una buco sul legamento sesamoedeo obliquo" ha scritto.





E ancora: "Questo non si sa da quanto ce l'hai e come te lo sei fatta, ora però dovrai stare ferma un po' e la nostra attività agonistica si interrompe e nel futuro si vedrà. Il dolore per me è straziante ed è per questo che decido di condividerlo per rendervi partecipi e avere del rispetto verso tutto questo.. Non penso che nessun cavallo sarà mai lei per me". Proprio per l'amore viscerale che prova per lei, Asia Nuccetelli ha deciso di fare una dedica speciale a Winkerbell.







E le ha dedicato un tatuaggio. Ora ha il nome di Winkerbell sulla schiena. Su Instagram ha spiegato così la sua scelta: "Nel primo istante in cui la vidi capii che lei era la mia ECCEZIONE. Con lei anche il cuore a pezzi avrebbe avuto senso. La mia Winkerbell. PS: il posto del tatuaggio l'ha deciso lei, staccandomi proprio quel pezzo di pelle qualche mese fa". E Winkerbell? Si trova in una clinica veterinaria specializzata e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovviamente, va a farle visita ogni giorno.

